В России появятся средства борьбы с гиперзвуковым оружием. События дня. ФАН-ТВ

Новые акции протеста, погромы и беспорядки прокатились по американской Атланте, штат Джорджия. В отдел полиции поступила жалоба на мужчину, который уснул в машине у кафе и перегородил проезд другому транспорту. Водитель, 27-летний Рейшард Брукс , как выяснили стражи порядка, был пьян. При попытке задержания завязался конфликт, нарушитель попытался скрыться. Один из полицейских выстрелил в беглеца. Эффективно. Брукса успели госпитализировать, но позже афроамериканец скончался в больнице. Едва начавшие утихать протесты разгорелись с новой силой. Активисты в Атланте подожгли кафе, у которого все случилось, устроили на улице погромы. Стрелявший полицейский и начальник городской полиции подали в отставку. Напомним, акции против агрессии и безнаказанности полиции начались в мае, после смерти Джорджа Флойда . Активисты заявляют и о расовом неравенстве. За неполный месяц протесты затронули 400 городов, прокатились по всем 50 штатам. Дональд Трамп раскритиковал локальные правительства за слабую реакцию и на погромы потребовал отвечать силой.

В России появятся средства борьбы с гиперзвуковым оружием

В России появятся средства борьбы с гиперзвуковым оружием. Владимир Путин в интервью одному из телеканалов заявил, что такая вероятность очень и очень высока. Президент отметил, что наша страна сейчас находится на особом положении, ведь во всем остальном мире гиперзвукового оружия нет. Пока.

«Мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что, когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности у нас появится средство борьбы с этим оружием», — заявил президент.

Глава государства также подчеркнул, что в настоящее время противодействовать гиперзвуковым ракетам технически невозможно. Из-за слишком больших скоростей ни один современный оборонительный комплекс не может взять такую ракету «на мушку». И сейчас важно воспользоваться тем, что больше ни у кого в мире пока нет гиперзвукового оружия. Кроме того, Владимир Путин напомнил о программе по переоснащению Вооруженных сил новейшей техникой.