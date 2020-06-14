Власти объяснили правило о заселении неженатых гостей в один номер отеля

Москва, 14 июня. Отели сами будут следить за соблюдением правил заселения гостей, которые разработали Роспотребнадзор и Федеральное агентство по туризму. Об этом заявили в первом из указанных ведомств.

Ранее были представлены рекомендации по работе гостиниц в условиях пандемии коронавируса. Согласно предложенным правилам, размещение постояльцев в номере должно быть преимущественно одноместным или семейным.

«Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы», — объяснил представитель ведомства.

Глава Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин уточнил, что в одном и том же номере могут проживать не только члены семьи. Это могут быть еще не женатые жених с невестой, друзья, которые прилетели вместе, а также гость с сопровождающим лицом. А таким человеком может быть кто угодно, отметил Ламшин.

По его словам, для совместного заселения не потребуется предоставлять какие-либо документы. Окончательное решение остается за гостиницей.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов заявил, что отдых на местных курортах в этом году может подорожать на треть. По его мнению, это произойдет в случае сохранения ограничений на выезд из страны. Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов в комментарии Федеральному агентству новостей счел такой прогноз сомнительным.