Донбасс, 14 июня. Армия Украины усиливает обстрелы республик. Украинские десантники пытались продать секретные военные карты дислокации частей ВСУ. В украинской армии процветает сепаратизм. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Украинские военные трижды обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики в минувшие сутки. Огонь велся из зенитных установок, 82-мм минометов, орудий боевых машин пехоты и снайперского оружия. Обстреляны Донецк и Александровка. В Луганской Народной Республике двенадцать 120-мм мин упали в поселке Калиновка. Повреждений инфраструктуры и пострадавших нет. Что касается ЛНР, это уже второй день, когда киевские силовики ведут обстрелы республики спустя более чем недельное затишье.

Сепаратизм в ВСУ

«Сильнейшую армию континента» продолжают разрывать на части внутренние конфликты и разногласия, которые все чаще носят идеологический характер, констатируют в луганском Управлении Народной милиции. Один из споров в 30-й механизированной бригаде Вооруженных сил Украины накануне закончился сломанной челюстью сторонника самоопределения Закарпатья.

Инцидент произошел в районе дислокации бригады вблизи села Катериновка Луганской области. Один из участников конфликта настаивал на необходимости предоставить право жителям Закарпатья самоопределиться по примеру того, как это сделал Донбасс. Но сепаратистские мысли не понравились его сослуживцу, из-за чего военнослужащий и получил тяжелые травмы.

По информации работающего в Донбассе корреспондента ФАН, полученной из различных источников, в передовых частях украинской армии достаточно сильны сепаратистские настроения. Особенно это касается тех частей, которые направлены в зону Операции объединенных сил.

К примеру, речь идет о 128-й и 10-й горно-штурмовых бригадах ВСУ, 24-й механизированной, пункты постоянной дислокации которых находятся на Западной Украине. Эти же бригады, среди прочих, входят в число лидирующих по небоевым потерям, полученным в результате внутренних разборок и конфликтов.

Украинские дезертиры торгуют секретными картами

Еще один инцидент, ярко демонстрирующий состояние дисциплины в украинской армии, произошел к северу от Луганска в городе Счастье, где дислоцированы подразделения 25-й воздушно-десантной бригады ВС Украины. Недавно в городе представители Службы безопасности Украины пресекли попытку продажи секретной военной документации двумя гражданскими лицами.

Как выяснилось после задержания, злоумышленники оказались контрактниками из 25-й бригады, которые числятся как дезертировавшие из части. Продать «предприниматели» пытались фотографические копии секретных карт с нанесенными координатами армейских подразделений, входящих в оперативно-тактическую группировку «Север».

В бригаде работает комиссия из спецслужбистов и представителей Военной службы правопорядка. Цель — выявить ответственных за разглашение секретной информации военного назначения.