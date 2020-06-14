Более 20 манифестантов арестовали после столкновений с полицией в Париже

Париж, 14 июня. Суды Парижа арестовали более 20 манифестантов, принимавших участие в масштабной акции против расизма и насилия со стороны полиции.

Отправленных под стражу граждан обвинили в насилии в отношении наделенных государственной властью лиц. Дело в том, что во время акции протеста некоторые люди бросали в страж порядка бутылки и камни, устраивали потасовки.

В целом, в акции протеста, которая прошла накануне в столице Франции, приняли участие около 15 тысяч человек. Они собрались на Площади Республики, а спустя полтора часа вступили в столкновение с полицией. Причиной беспорядков стал запрет со стороны правоохранителей пройти маршем до здания оперы Гарнье.

Организовал акцию «Комитет Адама», названный так в честь темнокожего француза Адамы Траоре. Он скончался летом 2016 года спустя два часа после задержания жандармами. Обстоятельства его смерти до сих пор не установлены.

Поводом для проведения митингов во Франции стала волна протестов в США. Страна охвачена массовыми беспорядками после гибели в Миннеаполисе Джорджа Флойда в результате жесткого задержания полицией.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что город Сиэтл захватили «внутренние террористы». Он раскритиковал губернатора штата Вашингтон Джея Инсли и мэра города Дженни Дюркан и призвал их предпринять более решительные действия в борьбе с беспорядками.