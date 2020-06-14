Леонков рассказал, когда средства борьбы с гиперзвуковым оружием поступят на вооружение РФ

Президент Владимир Путин заявил, что Россия сможет «приятно удивить» другие страны тем, что, когда у них появится гиперзвуковое оружие, у нашей страны будут средства для борьбы с ним. Военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков объяснил, что имел в виду российский лидер.

В интервью программе «Вести недели» Владимир Путин сообщил, что на сегодняшний день никто не может сбить гиперзвуковые ракеты, потому что «скорости такие, что взять их невозможно».

«С большой степенью вероятности у нас средства борьбы с гиперзвуковым оружием появятся к тому моменту, когда у ведущих стран мира появится это самое гиперзвуковое оружие», — отметил глава государства.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, средства противовоздушной или воздушно-космической обороны от гиперзвукового оружия будут приняты на вооружение российской армии в течение ближайших пяти лет.

«Когда создаются такого рода комплексы, как гиперзвуковые ударные, параллельно создаются комплексы для борьбы с ними. Это такая закономерность, потому что нельзя создавать оружие, носящие чисто ударный характер, и заниматься разработкой средств, которые бы обороняли от него, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей Алексей Леонков. — И предпосылки таких средств обороны у нас уже есть. Это ракеты, которые стоят на вооружении комплекса С-400, летающие со скоростью 4,8 километра в секунду. Это примерно 12 чисел Маха, то есть почти 13 200 километров в час. Думаю, в течение пяти лет Россия произведет все испытания контр-гиперзвуковых средств, и они поступят в войска».

Военный эксперт подтвердил, что сегодня многие страны работают над созданием гиперзвукового оружия, но пока не смогли даже приблизиться к российским достижениям. А потому и их оборонительные средства остаются уязвимыми перед российскими гиперзвуковыми комплексами поражения.

Напомним, президент Путин сообщил о разработке Россией гиперзвукового оружия в ходе своего послания Федеральному собранию 2018 года. А в январе этого года российский лидер заявил, что наша страна разрабатывает уникальное оружие нового поколения, которое обеспечит обороноспособность РФ на десятилетия.