Лена Миро порадовалась за Высоцкую, к которой «перестал приставать» Кончаловский

Москва, 14 июня. Блогер Лена Миро высмеяла признание телеведущей и актрисы Юлии Высоцкой, которая рассказала о жизни на самоизоляции.
Недавно Высоцкая похвасталась, что на самоизоляции она как никогда много отдыхает. 46-летняя звезда не только наслаждалась счастливыми моментами, живя на природе, но и продолжала практиковаться в кулинарном деле.
«Я давно столько не отдыхала. Я пытаюсь не думать о том, что печально. Получаю удовольствие от момента. Муж от меня ничего не требует», — сказала звезда.
Однако Миро трактовала заявление актрисы по-своему. По ее мнению, артистка откровенно рассказала о своей личной жизни, а не и кулинарии и бытовухе. Как объяснила автор популярного блога в «Живом журнале», супруг актрисы, режиссер Андрей Кончаловский в силу своего возраста больше физически не способен требовать от возлюбленной исполнения ее супружеских обязанностей, и теперь, как пишет Миро, Высоцкая якобы смогла выдохнуть с облегчением.
«На изоляции Юлю накрыло счастье. Муж перестал ее трогать, потому что ему 90 (на самом деле Андрею Кончаловскому 82 года. — Прим. ФАН). Вот и настало счастье, которого ждут все молодые жены — старый козел перестал приставать! Не знаю, как вы, но я искренне рада за Юлю. 46 лет ей, и вот наступил момент, когда можно расслабиться», — с сарказмом написала Миро.