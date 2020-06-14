Лена Миро порадовалась за Высоцкую, к которой «перестал приставать» Кончаловский

Москва, 14 июня. Блогер Лена Миро высмеяла признание телеведущей и актрисы Юлии Высоцкой, которая рассказала о жизни на самоизоляции.

Недавно Высоцкая похвасталась, что на самоизоляции она как никогда много отдыхает. 46-летняя звезда не только наслаждалась счастливыми моментами, живя на природе, но и продолжала практиковаться в кулинарном деле.

«Я давно столько не отдыхала. Я пытаюсь не думать о том, что печально. Получаю удовольствие от момента. Муж от меня ничего не требует», — сказала звезда.

Однако Миро трактовала заявление актрисы по-своему. По ее мнению, артистка откровенно рассказала о своей личной жизни, а не и кулинарии и бытовухе. Как объяснила автор популярного блога в «Живом журнале», супруг актрисы, режиссер Андрей Кончаловский в силу своего возраста больше физически не способен требовать от возлюбленной исполнения ее супружеских обязанностей, и теперь, как пишет Миро, Высоцкая якобы смогла выдохнуть с облегчением.