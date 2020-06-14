Главные новости 14 июня

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 14 июня.

Федеральное агентство новостей объясняет, какие изменения ждут российских пенсионеров с 1 июля 2020 года. Повышение пенсий с 1 июля 2020 года: кого коснется, как увеличить выплаты на 1 700 рублей.

Физиогномист проанализировала видео, на котором российский актер Михаил Ефремов раскаивается за совершенное смертельное ДТП. Физиогномист Филатова считала эмоции Ефремова на видеообращении.

В России отменили комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитно-финансовой организации. Банковский роуминг отменили в РФ.

В петербургском аэропорту Пулково по касательной столкнулись два самолета, пострадавших нет, сообщил источник ФАН. Самолеты S7 и Ural airlines столкнулись в Пулково.

Сбивший насмерть человека актер Михаил Ефремов, вероятнее всего, будет отбывать наказание в колонии-поселении. Бывший полковник ФСИН рассказал о вероятных условиях содержания Ефремова в колонии.

Соловьев в своем Telegram-канале резко прокомментировал публичное видеообращение актера Михаила Ефремова. Соловьев раскритиковал Ефремова из-за записи видеообращения.

Успенская заявила, что хочет собрать деньги в помощь семье водителя, который погиб в ДТП с актером Михаилом Ефремовым. Успенская заявила, что поможет семье водителя, погибшего в ДТП с Ефремовым.

Катер с людьми перевернулся неподалеку от Авачинской бухты на Камчатке, четыре человека пропали без вести. Катер перевернулся на Камчатке, пропали четыре человека.

Пархалина заявила, что полученный Украиной статус партнера НАТО можно рассматривать как популистский политический жест. Историк Пархалина раскрыла суть полученного Украиной статуса партнера НАТО.

Актриса, звезда сериала «Содержанки» Дарья Мороз разместила в своем Instagram-аккаунте необычное фото. Дарья Мороз показала пикантное фото в прозрачной блузке.