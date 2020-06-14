Заработки Ефремова за месяц доходили до 5 млн рублей

Москва, 14 июня. Доходы актера Михаила Ефремова, устроившего смертельную аварию в Москве, нестабильны — за месяц он мог заработать и пять миллионов рублей, и гораздо меньше.

Так, гонорар заслуженного артиста РФ за выступление с моноспектаклями варьируется от одного до полутора миллионов рублей. Весной этого года, еще до введения режима самоизоляции из-за коронавируса, Ефремов успел дать спектакль. Однако теперь, после страшного ДТП, он вряд ли скоро сможет вернуться на сцену.

До истории с аварией актера часто приглашали на закрытые мероприятия. Кроме того, он снимался в кино, где один съемочный день стоил 138 тысяч рублей, и был задействован в театре «Современник».

«В «урожайные» периоды с учетом гастрольных спектаклей доход на этом месте работы составлял 11 миллионов рублей в год», — сообщает после подсчетов KP.Ru.

За выход на сцену в антрепризных постановках Ефремов получал от 300 до 500 тысяч рублей. Он также зарабатывал на корпоративах и заказниках, но полученные за такую работу суммы, как правило, не декларируются.

Тем не менее журналисты пришли к выводу, что в среднем в месяц артист получал три миллиона рублей.

Страшная авария в центре Москвы произошла вечером 8 июня. Ефремов сел пьяным за руль, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Актер не пострадал и почти сразу признал свою вину в ДТП. А 57-летний водитель Сергей Захаров скончался от полученных травм.

Артиста отправили под двухмесячный домашний арест. В его отношении возбуждено уголовное дело. Многие коллеги, политические и общественные деятели осудили поведение Ефремова.

Адвокат Андрей Князев уверен, что артист, которого уже прозвали в Сети «гражданином-убийцей», получит реальный тюремный срок.