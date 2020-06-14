Специалисты рассказали, чем обернется для женщины отказ от бюстгальтера

Москва, 14 июня. Отказ от бюстгальтера может привести к серьезным изменениям женского организма, рассказал «Рамблер».

Так, отказ от ежедневного ношения этого предмета нижнего белья может улучшить кровообращение. Все дело в то, что плотно прилегающий к телу бюстгальтер может создать давление на мышцы и кровеносные сосуды вокруг плеч, верхней части спины и грудной клетки.

Кроме того, он провоцирует чрезмерное потоотделение, которое может обернуться зудом, покраснениями и высыпаниями.

«Отказ от лифчика позволит вашей коже дышать и избежать высыпаний», — передает интернет-портал.

Женщины с большим размером груди могут первое время после отказа от бюстгальтера испытывать дискомфорт, но со временем мышцы адаптируются и смогут обеспечить поддержку тканей молочной железы.

Специалисты советуют носить спортивный бюстгальтер во время менструаций, когда женщина испытывает боли в груди. Он способен сдерживать эту часть тела от лишних движений.

Ранее испанские диетологи назвали сладости, которые не навредят фигуре. Они посоветовали обратить внимание на шоколад с содержанием какао не менее 70%, а также на изюм, вишню, финики и курагу. В их составе содержатся витамины, антиоксиданты и минеральные вещества, поэтому их необходимо употреблять в пищу, но в умеренных количествах, чтобы не было негативных последствий.