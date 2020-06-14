Россия и Турция ведут работу по разрешению кризиса в Ливии

Москва, 14 июня. МИД России совместно с МИД Турции прорабатывают позицию по мирному урегулированию кризиса в Ливии. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, опубликованном на официальном интернет-портале МИД России.

В заявлении указывается, что российское и турецкое ведомства проводят активную работу по стабилизации ситуации в Ливии по поручению президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Между экспертами Москвы и Анкарой налажены тесные контакты и обмен мнениями, направленными на скорейшее установление в Ливии режима прекращения огня. Специалисты также работают над активизацией межливийского переговорного процесса на политическом и экономическом направлениях, который должен осуществляться при непосредственном участии Организации Объединенных Наций и соблюдении договоренностей, принятых по итогам международной конференции в Берлине от 19 января.

Отмечается, что в скором времени будет согласована дата встречи делегаций РФ и Турции, участие в которой примут главы МИД.

Напомним, ранее Москва высказалась за перемирие в Ливии в рамках «Каирской декларации», принятой на встрече президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси с ливийской делегацией. Документ предполагает не только остановку всех боевых действий на территории североафриканской страны, но и начало переговоров под эгидой ООН. Турция отказалась от соглашения, продолжив направлять в Ливию военные грузы и переброску сирийских наемников.