Японцы согласились с Путиным в вопросе принадлежности Курил

Токио, 14 июня. Заявление президента РФ Владимира Путина о российских Курильских островах не удивило жителей Японии, которая на протяжении нескольких лет призывает «отобрать» территории.

Глава российского государства в День России заявил, что для каждого россиянина родиной являются территории «от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных арктических морей до Севастополя и Крыма».

На слова Путина обратило внимание японское издание Yomiuri Shimbun. В комментариях под статьей высказались и японские читатели. Они считают, что такие заявления указывают на то, что «вернуть» Курилы у Токио не получится.

«Россияне уже создали на островах базу для жизни своих граждан. С чего им теперь отдавать нам острова? Если уж Япония не может добиться возврата территорий у Южной Кореи, то что уж говорить тогда о России и Китае», — отметил sev.

«Это вопрос не только территориальный. Это еще и вопрос стратегический. Никогда ни один остров она нам не отдаст», — написал uno.

«Такие заявления указывают на то, что у России отпало всякое желание возвращать нам острова», — добавил tonkun.

Уже на протяжении нескольких лет Япония высказывает претензии к России по поводу южной части Курил — островов Шикотан, Кунашир, Итуруп и Хабомаи. Японская сторона утверждает, что эти острова принадлежат ей, Москва в свою очередь заявляет, что южные Курилы вошли в состав России по итогам Второй мировой войны, напомнило интернет-издание «Подмосковье сегодня».