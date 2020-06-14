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События восточной Африки: эфиопские войска стреляют по сомалийцам, ИГ похищает девушек

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События восточной Африки: эфиопские войска стреляют по сомалийцам, ИГ похищает девушек

В столице Сомали перехватывают десять мешков с наркотиками прямо на пляже, а ИГ1 («Исламское государство»1, запрещено в РФ) вынуждает жителей мозамбикских деревень покидать свои дома. Telegram-канал «Рыбарь» рассказывает о событиях, произошедших в странах восточного побережья Африки за минувшую неделю.

Сомали

Военнослужащие размещенного в провинции Бай эфиопского контингента открыли огонь по жителям города Буула Амин во время патрулирования, 18-летний прохожий получил ранение. Подобные инциденты с эфиопскими войсками регулярно происходят в этой местности и вызывают гнев населения, однако у правительства Сомали нет возможности противодействовать Эфиопии и добиться вывода ее войск с территории страны. Источники также сообщают, что 12 июня в провинцию вошел очередной крупный эфиопский конвой.

8 июня солдат Сомалийской национальной армии застрелил подростка, который подрабатывал мытьем автомобилей на дорогах за 1 доллар. По словам источников, инцидент произошел после отказа отдать военнослужащему заработанные этим путем деньги.

9 июня боевики «Аш-Шабаб» убили военнослужащего Сомалийской национальной армии в городе Байдабо провинции Бай и похитили его оружие. Также террористами был застрелен мирный житель по имени Абдирахман Суулей, который отказался платить налог группировке.

В городе Джанаале провинции Нижняя Шабелле группировка «Аш-Шабаб» организовала засаду конвою африканской миссии АМИСОМ. Войска контингента открыли ответный огонь, в результате которого случайно были убиты три и ранены два мирных жителя. Посланник Африканского союза в Сомали Франциско Мадейра принес свои соболезнования семьям убитых.

11 июня в городе Элвак приграничной с Кенией провинции Гедо произошли столкновения между ополчением автономного образования Джубаленд и группировкой «Аш-Шабаб». Источники сообщают о гибели трех и ранении пяти человек.

В столице страны Могадишо сомалийская полиция перехватила 10 мешков с катом — местным наркотиком, популярным в регионе.

Набирает обороты скандал, связанный с организованным 6 июня митингом в поддержку действующего президента Мохаммеда Абдуллахи Мохаммеда. Для участия в шествии было привлечено большое число постояльцев лагерей для временно перемещенных лиц, которым обещали выплатить деньги после демонстрации, однако в итоге беженцы получили в лучшем случае лишь несколько шиллингов. Обманутые участники записали многочисленные видео, которые разошлись по местным соцсетям и спровоцировали антиправительственные протесты в Могадишо.

Мозамбик

9 июня силы безопасности Мозамбика атаковали лагерь боевиков «Исламского государства в Центральной Африке» (запрещено в РФ) у деревни Махере в провинции Кабу-Делгаду. Боевики понесли потери и отступили.

Три девушки были похищены в деревне Мпанга. Это не первый подобный случай в провинции, однако власти и силы безопасности отказываются расследовать эти инциденты в отместку за то, что местные жители, по мнению силовых структур, сотрудничают с боевиками. Подобная практика способствует росту недоверия жителей к и без того коррумпированным властям и силам безопасности, а также лояльному отношению к местному бандподполью ИГ.

В окрестностях города Мосимбоа-да-Прая была силами безопасности при поддержке авиации южноафриканской ЧВК была проведена антитеррористическая операция. Ликвидировано 22 боевика, 13 из них, по словам источников, было казнено после пленения за нежелание сотрудничать с властями. Силовые структуры потеряли двух человек убитыми, были найдены тела еще десятерых военнослужащих, погибших в боях 28 мая.

10 июня боевиками был убит местный житель в населенном пункте Митумбати.

В столице страны Мапуто силами безопасности были застрелены четверо человек, подозреваемых в связях с криминальными группировками.

12 июня в окрестностях города Мосимбоа-да-Прая боевиками ИГ были похищены более 10 девушек. Три из них были возвращены в деревни Чинде и Оасси для передачи жителям послания о том, что террористы вернутся вновь на следующий день. К 13 июня население полностью покинуло эти деревни.

В городе Нхаматанда провинции Софала в центре страны повстанцы оппозиционной партии РЕНАМО разграбили медицинский пункт, а затем подожгли его.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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