События восточной Африки: эфиопские войска стреляют по сомалийцам, ИГ похищает девушек

В столице Сомали перехватывают десять мешков с наркотиками прямо на пляже, а ИГ1 («Исламское государство»1, запрещено в РФ) вынуждает жителей мозамбикских деревень покидать свои дома. Telegram-канал «Рыбарь» рассказывает о событиях, произошедших в странах восточного побережья Африки за минувшую неделю.

Сомали

Военнослужащие размещенного в провинции Бай эфиопского контингента открыли огонь по жителям города Буула Амин во время патрулирования, 18-летний прохожий получил ранение. Подобные инциденты с эфиопскими войсками регулярно происходят в этой местности и вызывают гнев населения, однако у правительства Сомали нет возможности противодействовать Эфиопии и добиться вывода ее войск с территории страны. Источники также сообщают, что 12 июня в провинцию вошел очередной крупный эфиопский конвой.

Halgan Media Exclusive ????



New photos received from the city of #Baydhabo in #Bay province #Somalia shows road closures everywhere following a massive deployment of #Ethiopian troops into the city. Movement of civilian vehicles has been put to a stand still. pic.twitter.com/nSuyeOk9PJ — Halgan Media (@Free_Somaliweyn) June 12, 2020

8 июня солдат Сомалийской национальной армии застрелил подростка, который подрабатывал мытьем автомобилей на дорогах за 1 доллар. По словам источников, инцидент произошел после отказа отдать военнослужащему заработанные этим путем деньги.

Gov't soldier shoots dead young boy who use to wash cars due to $1 dollar extortion money in #Mogadishu's Hodan district. Witnesses say the boy was killed after refusing to give the soldier the illegal cash that he use to collect from the area. #Somalia pic.twitter.com/KUUq8mD7au — Morad News (@MoradNews) June 8, 2020

9 июня боевики «Аш-Шабаб» убили военнослужащего Сомалийской национальной армии в городе Байдабо провинции Бай и похитили его оружие. Также террористами был застрелен мирный житель по имени Абдирахман Суулей, который отказался платить налог группировке.

В городе Джанаале провинции Нижняя Шабелле группировка «Аш-Шабаб» организовала засаду конвою африканской миссии АМИСОМ. Войска контингента открыли ответный огонь, в результате которого случайно были убиты три и ранены два мирных жителя. Посланник Африканского союза в Сомали Франциско Мадейра принес свои соболезнования семьям убитых.

#UPDATE: African Union envoy in #Somalia, Francisco Madeira says 3 civilian people killed, 2 more wounded by crossfire after #AMISOM troops ambushed by #AlShabaab in #Janaale town.



Madeira says he offered his condolences to the families of the deceased. #Somalia pic.twitter.com/NxUokf1blX — Shabelle Media Network (@ShabelleMedia) June 10, 2020

11 июня в городе Элвак приграничной с Кенией провинции Гедо произошли столкновения между ополчением автономного образования Джубаленд и группировкой «Аш-Шабаб». Источники сообщают о гибели трех и ранении пяти человек.

В столице страны Могадишо сомалийская полиция перехватила 10 мешков с катом — местным наркотиком, популярным в регионе.

#UPDATE: At least 10 sacks of #Khat were burnt to ashes in the capital, #Mogadishu after Somali Police intercepted the consignment at #Jazeera beach before being smuggled through #Mogadishu. pic.twitter.com/Tgh2dEDn6m — Shabelle Media Network (@ShabelleMedia) June 9, 2020

Набирает обороты скандал, связанный с организованным 6 июня митингом в поддержку действующего президента Мохаммеда Абдуллахи Мохаммеда. Для участия в шествии было привлечено большое число постояльцев лагерей для временно перемещенных лиц, которым обещали выплатить деньги после демонстрации, однако в итоге беженцы получили в лучшем случае лишь несколько шиллингов. Обманутые участники записали многочисленные видео, которые разошлись по местным соцсетям и спровоцировали антиправительственные протесты в Могадишо.

BREAKING : Local IDP’s that where “forced” to take part in the Pro Govt protests in Mogadishu go on Camera and admit they where promised money to stage support for President Farmaajo but received absolutely nothing in return. pic.twitter.com/boTVjxHDCE — Halgan Media (@Free_Somaliweyn) June 7, 2020

Мозамбик

9 июня силы безопасности Мозамбика атаковали лагерь боевиков «Исламского государства в Центральной Африке» (запрещено в РФ) у деревни Махере в провинции Кабу-Делгаду. Боевики понесли потери и отступили.

Mozambique

09 June: GSF reported as successfully targeted an insurgent camp at Nahere/Mahere.

Good news indeed - insurgents already spreading battlefield and splitting. Questions on sufficient supply lines/capabilities to sustain/Air support needs effective ground forces pic.twitter.com/cpWW8xj1Qn — Jasmine Opperman (@Jasminechic00) June 11, 2020

Три девушки были похищены в деревне Мпанга. Это не первый подобный случай в провинции, однако власти и силы безопасности отказываются расследовать эти инциденты в отместку за то, что местные жители, по мнению силовых структур, сотрудничают с боевиками. Подобная практика способствует росту недоверия жителей к и без того коррумпированным властям и силам безопасности, а также лояльному отношению к местному бандподполью ИГ.

В окрестностях города Мосимбоа-да-Прая была силами безопасности при поддержке авиации южноафриканской ЧВК была проведена антитеррористическая операция. Ликвидировано 22 боевика, 13 из них, по словам источников, было казнено после пленения за нежелание сотрудничать с властями. Силовые структуры потеряли двух человек убитыми, были найдены тела еще десятерых военнослужащих, погибших в боях 28 мая.

Mozambique government forces with mercenary air support attacked an insurgent base in Mocimboa da Praia district on Tuesday, forcing insurgents to head northhttps://t.co/bFYkQXHKNd — Zitamar News (@ZitamarNews) June 11, 2020

10 июня боевиками был убит местный житель в населенном пункте Митумбати.

В столице страны Мапуто силами безопасности были застрелены четверо человек, подозреваемых в связях с криминальными группировками.

PRM kills four suspected criminals in Maputohttps://t.co/efYz1UHsrj https://t.co/VXsnADPdbj — Jasmine Opperman (@Jasminechic00) June 8, 2020

12 июня в окрестностях города Мосимбоа-да-Прая боевиками ИГ были похищены более 10 девушек. Три из них были возвращены в деревни Чинде и Оасси для передачи жителям послания о том, что террористы вернутся вновь на следующий день. К 13 июня население полностью покинуло эти деревни.

В городе Нхаматанда провинции Софала в центре страны повстанцы оппозиционной партии РЕНАМО разграбили медицинский пункт, а затем подожгли его.

1 Организация запрещена на территории РФ.