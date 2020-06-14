Полиция проверяет массовую вечеринку под Орлом во время карантина по COVID-19

Орел, 14 июня. Полицейские выясняют обстоятельства вечеринки под открытым небом в парке отдыха в Орловской области.

В регионе до конца июня действуют ограничения по коронавирусу. Массовое мероприятие состоялось 12 июня в парке «Горки».

Участники вечеринки нарушили предписания, установленные Роспотребнадзором. По последним данным, в Орловской области зафиксировали более 3,5 тысяч случаев коронавируса.

Выздоровели 1689 человек, скончались 35. Пока в регионе разрешили профессиональным спортсменам начать тренировки и открыли магазины с непродовольственными товарами.

Ранее сообщалось, что аналогичный инцидент произошел в Краснодарском крае. После отмены самоизоляции в Краснодаре молодежь толпами повалила в летние кафе.