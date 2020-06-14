Обзор деятельности НАТО: строительство военной базы США в Польше, Украина получила статус партнера с расширенными возможностями

Автор Telegram-канала «Брюссельский стукач» рассказывает о самых значимых событиях в Североатлантическом альянсе за прошедшую неделю.

Военные учения

В Латвии прошли учения батальонной тактической группы (БТГр) НАТО Urban Steele по отработке действий в городских условиях.

Вдобавок, 13 июня, в республику прибыли подразделения БТГр альянса из соседней Эстонии, которые будут тренироваться с Национальными вооруженными силами Латвии до 21 июня.

В территориальных водах Болгарии с 8 по 12 июня прошли учения «Черное Море 2020». В них принимали участие 20 боевых кораблей и судов обеспечения, а также подразделения морской авиации и Военно-воздушных сил.

В Исландии развернуты шесть истребителей F-35 ВВС Италии в рамках натовской операции по патрулированию воздушного пространства страны. Самолеты базируются в Кефлавике, срок пребывания — один месяц.

На авиабазе ВВС США Алтус отработан массовый взлет десяти самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker, четырех KC-46 Pegasus и десяти военно-транспортных самолетов Boeing C-17 Globemaster lll.

В Грузии продолжаются итоговые сертификационные учения грузинских подразделений с их друзьями из Корпуса морской пехоты США перед совместным развертыванием в Афганистане.

В Средиземном море прошли совместные учения Военно-морских сил Турции, Италии и Франции в рамках операции НАТО Sea Guardian.

Строительство базы Вооруженных сил США

Летом 2020 года в польском городе Повидз начнется строительство базы заблаговременного складирования Вооруженных сил США. На ней будет размещена тяжелая военная техника в количестве 85 танков M1A2 Abrams, 130 боевых машин пехоты M2/M3 Bradley и 18 самоходных артиллерийских установок M109A6/A7 Paladin. Это штатный комплект американской бронетанковой бригады. Строительство планируется завершить к лету 2022 года. Стоимость работ — 183 млн долларов.

Британский филиал израильской компании Elbit System завершил серию испытаний надводного беспилотного аппарата SeaGull в интересах Минобороны страны. Проверялись возможности аппарата по ведению противолодочной борьбы.

Американская компания Lockheed Martin займется постройкой наземной спутниковой станции на территории Саудовской Аравии. Объект предназначен для управления саудовским спутником SaudiGeoSat-1, запущенным в космос в феврале 2019 года.

«Эта современная станция поможет Королевству Саудовская Аравия в полной мере воспользоваться передовыми возможностями SGS-1, а также позволит интегрировать существующие и перспективные системы ПВО/ПРО, расширив возможности государства по защите своего населения» — отметил глава местного представительства Lockheed Martin Джозеф Ренк.

Истребитель-бомбардировщик ВВС США F-15E Strike Eagle сертифицирован для применения термоядерных бомб B61-12. Он стал первым американским самолетом, официально пригодным для использования данного типа боеприпасов.

В состав Военно-морских сил Германии введен фрегат класса F125 Nordrhein-Westfalen. Штатное место — четвертая эскадра фрегатов второй оперативной флотилии. Корабль разместится на военно-морской базе Вильгельмсхафен.

Военное руководство Норвегии намерено начать в следующем году испытания военной спутниковой связи на Крайнем Севере. В октябре 2021 года планируется запуск наноспутника датской компании GomSpace, который норвежский Научный институт Минобороны FFI планирует использовать в качестве ретранслятора связи для военных.

Heute am 10.06.2020 wird ein neues #Schiff der Baden-Württemberg-Klasse in Dienst gestellt. Wir begrüßen die #Fregatte Nordrhein-Westfalen in der @deutschemarine . Das Schiff bekommt die Kennung #F223. Weitere Infos findet ihr hier: https://t.co/Hw6dy3d1yf /#Marine pic.twitter.com/hyjes79phg — Bundeswehr (@bundeswehrInfo) June 10, 2020

Военно-политические отношения

12 июня НАТО предоставила Украине статус партнера с расширенными возможностями. На практике это означает, что Киев будет принимать более активное участие в программах и мероприятиях, направленных на повышение совместимости с Вооруженными силами стран НАТО, а также станет получать больше разносторонней информации от союзников.

Предоставление статуса не означает приближение членства Украины в Североатлантическом альянсе. Кроме нее в группе стран с расширенными возможностями с 2015 года находятся Финляндия, Швеция, Австралия, Иордания и Грузия.

Министерство обороны США анонсировало выделение Украине 250 млн долларов на развитие вооруженных сил. Средства пойдут на повышение ситуационной осведомленности ВСУ на море, системы мониторинга воздушного пространства страны, военную медицину, а также развитие кибернетического потенциала украинской армии и расширение ее возможностей в области стратегической пропаганды.

Россия и Турция достигли принципиального согласия по поставке второго комплекта комплексов ПВО С-400. Не исключено, что в краткосрочной перспективе нас ждет новая волна публикаций в зарубежных СМИ о том, что Москва продолжает пытаться расколоть НАТО, навязывая странам-членам альянса свое вооружение.

#Ukraine ???????? is now one of @NATO’s six Enhanced Opportunities Partners, alongside ????????????????????????????????????????



Find out more about more about what this means ???????? https://t.co/T3eusjuL2F pic.twitter.com/gwT4BdJOLh — Piers Cazalet (@NATODepSpox) June 12, 2020

Информационно-пропагандистская работа

Минобороны Финляндии выпустило учебный фильм о том, как может начаться война в наше время.

Пособие предназначено для показа новобранцам, резервистам и младшему командному составу, чтобы они лучше понимали, как будут действовать вооруженные силы страны в случае войны и в каких условиях это будет происходить. «Агрессором» в кино выступает Россия.