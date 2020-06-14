Греция считает незаконным и опасным вмешательство Турции в дела Ливии

Афины, 14 июня. Греческие власти осудили военное вмешательство Турции в дела Ливии, подчеркнув, что оно нарушает нормы международного права. Соответствующее заявление сделал Никос Дендиас, министр иностранных дел Греции.

Турция игнорирует международное право

Глава греческого внешнеполитического ведомства посвятил ливийской проблематике серию постов в Twitter. Он указал на тот факт, что интервенция Турции на севере Африки противоречит резолюции Совета Безопасности ООН и идет вразрез со всеми общепринятыми понятиями о законности. Кроме того, агрессивная риторика Анкары в регионе нарушает «любую концепцию легитимности», для защиты которой Европа созвала миссию IRINI. Эта операция призвана усилить контроль за соблюдением оружейного эмбарго ООН, введенного для недопущения эскалации внутриливийского кризиса. Запрет на поставки оружия в Ливию систематически нарушается Турцией, накачивающей североафриканскую страну не только оружием и бронетехникой, но и сирийскими наемниками. По данным правозащитной организации SOHR, Анкара перебросила в Ливию более 17 тысяч радикалов из Сирии.

Европа объединилась против агрессии Турции

Дендиас положительно отозвался о решении Греции и Италии подписать соглашение о демаркации морских границ в Греции. По его словам, оно поможет стабилизировать ситуацию в Средиземноморском регионе, помешать работорговле и взять под контроль нелегальные миграционные потоки. Министр уверен, что «Афины не должны упустить историческую возможность, как это было раньше с Ливией».

Глава МИД Греции поблагодарил Египет за организацию контроля своего побережья, подчеркнув, что Каир ничего не потребовал взамен от Евросоюза.

Возвращаясь к вопросу Турции, политик отметил, что Афины стремятся к установлению хороших двусторонних отношений с Анкарой, однако у турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана совсем другие приоритеты.

«Конечно, мы хотим иметь хорошие отношения с Турцией и со всеми странами региона. К сожалению, у Турции, похоже, есть другие приоритеты. Она шантажирует, чтобы получить уступки, и этот вопрос не может быть принят», — написал глава МИД Греции.

Греция обороняется, а не угрожает

В завершение Никос Дендиас обсудил реакцию Греции на милитаристскую политику Турции. Он заявил, что Афины стремятся защитить свой суверенитет, действуя в рамках международного права. Такая позиция не может быть охарактеризована как угроза.