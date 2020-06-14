Дайджест новостей военной авиации: неудачная посадка C-130H ВВС США, оснащение МиГ-35 голосовым помощником

Автор Telegram-канала «Крылья войны» рассказывает о главных событиях военной авиации, которые произошли в мире.

США

Неудачная посадка военно-транспортного самолета C-130H

8 июня, приблизительно в 22.10 по местному времени, самолет С-130Н ВВС США при приземлении на иракской авиабазе Кэмп Таджи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в стену, что привело к повреждению самолета и небольшому возгоранию. Внешнего огневого воздействия на самолет не было. Легкие травмы получили четверо американских военнослужащих.

«Слоновья прогулка» топливозаправщиков

8 июня на авиабазе ВВС США Алтус отработан массовый взлет десяти самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker, четырех KC-46 Pegasus и десяти военно-транспортных самолетов Boeing C-17 Globemaster lll.

KC-135 Stratotankers, C-17 Globemaster IIIs & KC-46 Pegasus aircraft participate in a large formation exercise @97AMW. During the exercise, a total of ten KC-135s, ten C-17s & four KC-46s participated.



???? U.S Air Force photo by Tech. Sgt. Kenneth W. Norman #ReadyAF #AimHigh pic.twitter.com/tnRoC269A8 — U.S. Air Force (@usairforce) June 8, 2020

Жесткая посадка F-35

9 июня, в 10:45 по местному времени, истребитель F-35A ВВС США совершил жесткую посадку на авиабазе Хилл в штате Юта. У самолета не выпустилась или отломилась передняя стойка шасси. Пилот успешно покинул самолет, его жизни ничего не угрожает. Это уже вторая авария с участием F-35 меньше чем за месяц.

The landing gear of an F-35A Lightning II assigned to the 388th Fighter Wing collapsed today after landing on the runway here following a routine training flight. The pilot egressed the aircraft and is undergoing a routine medical evaluation. — 388th Fighter Wing (@388fw) June 8, 2020

Первый боевой вылет F-35 под управлением женщины

Капитан Эмили Томпсон из состава 388-го истребительного авиакрыла стала первой женщиной, которая пилотирует истребитель F-35A в боевых условиях. Вылет был совершен с аэродрома Аль-Дефра в Объединенных Арабских Эмиратах

Our Capt. Emily Thompson, a 421st Fighter Squadron pilot, is the first woman to fly a combat mission in the F-35A Lightning II. An all-female crew of maintainers launched her out from Al Dhafra Air Base, United Arab Emirates. ????????????????????????⚡️????https://t.co/6BdcurINas pic.twitter.com/ePxUr6MZyu — 388th Fighter Wing (@388fw) June 10, 2020

Россия

Плановый полет четырех Ту-95МС над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей

10 июня Минобороны России рапортовало, что взлет группы стратегических бомбардировщиков Ту-95 осуществлялся с аэродромов на территории Чукотского автономного округа и Амурской области. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-22 ВВС США. В свою очередь, командование воздушно-космической обороны Америки сообщило, что первая группа состояла из двух бомбардировщиков Ту-95 в сопровождении двух истребителей Су-35 и самолета ДРЛО А-50, вторая — также из двух Ту-95 при поддержке А-50. Российские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не заходили в суверенное воздушное пространство США.

Голосовой помощник в отечественных истребителях

МиГ-35 оснастят голосовым помощником. Российский новейший истребитель получит экспертную систему, которая будет подсказывать летчику во многих сложных ситуациях. Об этом сообщил в интервью РИА Новости летчик-испытатель корпорации «МиГ» Дмитрий Селиванов. По его словам, уже сейчас в самолете есть речевой информатор «Рита».

Активность авиации НАТО у границ России

За минувшую неделю у российских границ вели разведку 32 иностранных самолета-разведчика и четыре БПЛА. Они сопровождались российскими РЛС, следует из соответствующей инфографики Минобороны России

Модернизированный «Аллигатор» не за горами

«Вертолеты России» к концу 2022 года завершат разработку и испытания опытных образцов модернизированного Ка-52М «Аллигатор» с новым вооружением. НЦВ имени Миля и Камова разместил закупку на изготовление и испытания двух опытных образцов Ка-52М, созданных на базе серийных «Аллигаторов». Доработка Ка-52 включает в себя установку новых бортовых систем: навигационной, прицельной, СУО и комплекса связи, а также сопряжение с новой крылатой ракетой — «изделием 305». Стоимость этих работ — 153,5 млн рублей. Доработка вертолетов должна завершиться к концу 2020 года, после чего предстоят предварительные летные и государственные совместные испытания (ГСИ). Отмечается, что полностью программа испытаний Ка-52М должна быть завершена в конце сентября 2022 года.

Турция

БЛА Bayraktar TB2 установил рекорд по количеству летных часов

Турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2 налетали в общей сложности 200 тысяч часов, что является рекордным показателем для турецкой авиации. Об этом 9 июня в своем Twitter написал технический директор компании Baykar, председатель попечительского совета Фонда Т3 Сельджук Байрактар.

Milli Havacılık tarihimizin bir rekoru daha kırıldı.. #BayraktarTB2

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S abırla

A şkla

A zimle

T ürkiye için..

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Göklerde görevde...

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Bu Milli bir hava aracıyla uçulan en uzun görev saati..

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Semalarımızda Hür ve Özgür...

⠀#MilliTeknolojiHamlesi ✈️???????????????? pic.twitter.com/o2rVs55F2h — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) June 9, 2020

Китай

Новый китайский военно-транспортный самолет Y-20 впервые прилетел в Россию

13 июня в Шереметьево приземлился Xian Y-20 (б/н 20041). Это очень важное событие для китайских ВВС. Напомним, что самый первый полет за пределы КНР данного типа самолета был совершен в Пакистан 24 апреля 2020 года.

Chinese #PLA's Y-20 transport aircraft on Saturday visited Russia for the first time. (Video: CCTV) pic.twitter.com/i2IGeyK2wD — Global Times (@globaltimesnews) June 14, 2020

Европа

Болгария хочет продать свои МиГ-29

По словам министра обороны Красимира Каракачанова Болгария хочет продать МиГ-29 после того, как страна получит истребители Lockheed F-16V. Во время выступления в Национальном собрании Болгарии Каракачанов заявил, что «с прибытием восьми F-16 больше не будет необходимости поддерживать весь парк МиГ-29». Идея продажи МиГов заключается в том, чтобы вернуть часть затрат на приобретение F-16. На данный момент на вооружении ВВС Болгарии находятся 14 МиГ-29.