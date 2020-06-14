Адвокат уверен, что Ефремов получит реальный срок за смертельное ДТП

Москва, 14 июня. Заслуженный артист России Михаил Ефремов, совершивший смертельное ДТП, получит реальный срок, уверен адвокат Андрей Князев.

Алкогольное опьянение не может быть смягчающим обстоятельством, подчеркнул юрист. По его мнению, артист за содеянное ответит — его ждет реальный, но, как считает Князев, минимальный срок.

«То, что человек злоупотребляет, будет написано. То, что имеет психопатические черты или еще какие-то, — они не исключают вменяемости. Если ты пьешь, это не значит, что ты не соображаешь, что такое хорошо, а что такое — плохо», — приводит НТВ слова адвоката.

Эксперт также объяснил, почему 56-летнего актера поместили под домашний арест. Фамилия артиста не сыграла никакую роль. Дело в том, что преступление совершено по неосторожности, человек признал свою вину, указал Князев.

Как напомнила Deita.ru, в центре Москвы произошла авария с участием актера театра и кино Михаила Ефремова. Иномарка артиста вылетела на встречную полосу и врезалась в фургон. Водитель — 57-летний Сергей Захаров — скончался через несколько часов после аварии в больнице.

Экспертиза показала, что Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Депутат Государственной думы России Леонид Калашников убежден, что Ефремов, совершивший смертельное ДТП в пьяном виде, должен отправиться в тюрьму, потому что это необходимо российскому обществу. Такой же позиции придерживается журналист Дмитрий Киселев. Он в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что актер должен понести за тяжкое преступление заслуженное наказание.