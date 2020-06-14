Сестра Бузовой показала, как выглядит в «глазах любимого»

Москва, 14 июня. Сестра певицы и телеведущей Ольги Бузовой Анна поделилась с подписчиками в Instagram фотографией, на которой она в длинном женственном платье.

Девушка на фото стоит в яблоневом саду. Фото она подписала «глазами любимого». Анна Бузова часто публикует фотографии вместе со своим мужем Константином Штрыкиным.

Она также предпочитает носить длинные платья, закрывающие красоту ее стройных ног. Поклонникам нравится скромность и естественность сестры Ольги Бузовой. Они часто ставят Анну в пример.

«Такая воздушная и красивая, сама нежность», — отреагировала на публикацию подписчица. «Аня красавица, всегда нежная и милая. Люблю вашу семью. Просто зефирка», — добавила еще одна пользовательница. «Очень мило и так по-летнему получилось, здорово», — написала другая подписчица.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова «впала в детство» и выкрасила волосы в яркий зеленый цвет. Она надела на волосы несколько резиночек и заплела маленькую косичку.