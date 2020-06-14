В Минздраве РФ заявили о «не совсем правильном» понимании гражданами отмены самоизоляции

Москва, 14 июня. Сознательное поведение и соблюдение мер предосторожности необходимо на фоне явного снижения числа новых случаев COVID-19 и снятия ограничений в России. Об этом заявил главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев.

Врач подчеркнул, что снятие мер самоизоляции многими россиянами понимается «не совсем правильно». Он предупредил, что увеличение числа контактов может привести к новой вспышке заболевания.

«Мы должны соблюдать социальную дистанцию, носить маски, а в помещениях — и перчатки. Все это позволит снизить риски негативного сценария», — цитирует Авдеева телеканал «360».

Как сообщили ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции, в России зафиксировано около 528 тысяч случаев COVID-19, при этом порядка семи тысяч летальных. Свыше 280 тысяч пациентов выздоровели.

Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что на первый этап снятия ограничений по коронавирусу вышли 43 региона РФ. По ее словам, пик заболеваемости в стране пришелся на 11 мая. Как передает Deita.ru, недавно еще в одном субъекте отменили обязательную самоизоляцию для прибывающих — в Бурятии.

Тем не менее медики советуют не забывать о соблюдении масочно-перчаточного режима. Заслуженный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко подчеркнул, что выходить из режима самоизоляции пожилым людям и гражданам из группы риска нужно «с оглядкой», с соблюдением всех мер предосторожности.