Донецк, 14 июня. Украинские силовики готовят провокации для обвинения Донецка в нарушениях перемирия, сообщил представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин.

«Нам стали известны подробности провокации украинских боевиков. Украинскими пропагандистами подобран нежилой дом, в котором были заложены взрывчатые вещества и емкости с зажигательной смесью с целью его подрыва», — сказал Никитин.

Также бойцы ВСУ хотят обстрелять населенный пункт в Донбассе, подконтрольный Киеву, для обвинения в нарушениях перемирия в преддверии видеоконференции контактной группы по урегулированию конфликта, которая запланирована на понедельник.

Ранее представитель Народной милиции ЛНР сообщил о прибытии в Донбасс британских военных инструкторов, которые будут обучать украинских силовиков. В ЛНР указали, что иностранцы входят в состав британский частной военной компании «Эринис».

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. После государственного переворота в стране Луганск и Донецк объявили о независимости, в ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса. По последним данным ООН, жертвами внутриукраинского конфликта стали 13 тысяч человек.