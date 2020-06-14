Два военнослужащих ВСУ погибли при разрыве миномета «Молот» в Донбассе

Луганск, 14 июня. Два бойца Вооруженных сил Украины погибли при разрыве миномета «Молот», когда обстреливали село Калиновка, еще двое получили ранения. Об этом рассказал официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий.

По его словам, силовики 24-й бригады украинской армии обстреляли район Калиновки из 120-миллиметровых минометов, выпустив в общей сложности 12 мин.

«13-я мина, нацеленная на жителей Калиновки, стала последней в жизни двоих боевиков, погибших в результате разрыва миномета. Еще двое <…> получили ранения и доставлены в медучреждение с минно-взрывными травмами средней тяжести», – добавил Осадчий.

Представитель НМ ЛНР уточнил, что по приказу комбрига, тела погибших военнослужащих увезли «в неизвестном направлении», а в докладе вышестоящему командованию о смерти бойцов не упоминается.

Напомним, что миномет «Молот» приняли на вооружение ВСУ в 2016 году. С тех пор несколько десятков украинских военных стали жертвами самоуничтожения оружия.

Миномет неоднократно критиковали, в том числе сами военные жаловались, насколько оно ненадежно. Чтобы предотвратить разрывы, на «Молот» поставили защиту, предохраняющую от двойного заряжания. Однако как в очередной раз показывает практика, предпринятые меры не помогли.

Тем не менее Киев считает, что альтернативы этому миномету нет, поэтому его использование в армии продолжают, несмотря на гибель людей.