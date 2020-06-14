Асад укрепляет Сирию, увеличивая роль государства в экономике

Увеличение роли государства в экономике, сотрудничество с Россией и заинтересованность в развитии — как правительству Башара Асада удается противостоять санкциям Запада и развивать экономику Сирии, Федеральному агентству новостей рассказал экономист Александр Дудчак.

Контроль над ситуацией в экономике

Правительственная экономическая группа рассмотрела меры Центрального банка Сирии по стабилизации курса национальной валюты и возвращении показателей сирийского фунта на прежней уровень. Информацию об этом приводит сирийское информационное агентство SANA.

Группа правительства во главе с председателем Совета министров САР Хусейном Арнусом одобрила план Центробанка в вопросе стабилизации ситуации в экономике, в частности, связанной с курсом национальной валюты.

Как заметил глава Центрального банка Сирии Адиб Майяле, специалисты принимают во внимание сложившуюся ситуацию и делают все для того, чтобы реализовать план правительства во главе с Башаром Асадом по стабилизации экономики. Майяле обратил внимание на важность кооперации частного и государственного секторов в этом вопросе, что позволит предотвратить девальвацию национальной валюты в условиях продолжающихся санкций со стороны стран Запада.

Экономист, политолог Александр Дудчак в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал, какие меры помогут Сирии справиться с экономическими санкциями и стабилизировать курс национальной валюты.

Роль государства для возрождения Сирии

Как рассказал эксперт, кооперация между государственными и частными предприятиями, безусловно, важна всегда, но необходимо понять, как такое сотрудничество будет реализовано в Сирии.

«В современных условиях роль государства в экономике Сирии высока, и это хорошо, поскольку правительство должно иметь влияние на происходящие события. Мы видим в истории, что разные страны во время кризиса специально усиливали роль государства в экономике. Это позволяет успешно преодолеть сложности», — отмечает Александр Дудчак.

Экономист обращает внимание, что нельзя говорить об ограничении цен на продукты как о единственной мере по стабилизации экономики, поскольку в реальности это требует больших шагов.