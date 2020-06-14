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Диетологи перечислили полезные при похудении сладости

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Диетологи перечислили полезные при похудении сладости

Москва, 14 июня. Некоторые сладости, например яблочный пирог и шоколад, можно включить в рацион при похудении, уверены испанские диетологи.

Как отметила нутрициолог Карла Нот, фрукты, считающиеся самым полезным источником сахара, не способны навредить фигуре, несмотря на распространенное мнение.

Утолить тягу к сладкому помогут также изюм, вишня, финики и курага. В их составе содержатся витамины, антиоксиданты и минеральные вещества, поэтому их необходимо употреблять в пищу, но в умеренных количествах.

Диетологи перечислили полезные при похудении сладости

Это правило касается и шоколада, подчеркнули врачи.

«Одним из самых рекомендуемых диетологами десертов является шоколад с содержанием какао более 70%», — уточнили диетологи.

Диетологи перечислили полезные при похудении сладости

В список полезных сладостей, перечисленных специалистами, также вошли домашний яблочный пирог и коктейли, которые можно приготовить на основе йогурта, ягод и фруктов.

Ранее британские диетологи из центра Cambridge Weight Plan дали советы, как сбросить вес за 14 дней после самоизоляции. По их словам, следует придерживаться средиземноморской диеты, потреблять достаточное количество воды, чая, травяных отваров и кофе и полностью отказаться от алкоголя, сладостей и избыточного потребления соли.

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Источник: La Gaceta
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