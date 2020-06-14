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Бренд Mixit прекратил сотрудничество с Собчак после шутки об изнасиловании Костюшкина

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Бренд Mixit прекратил сотрудничество с Собчак после шутки об изнасиловании Костюшкина

Москва, 14 июня. Популярный косметический бренд Mixit разорвал отношения с ведущей Ксенией Собчак после шутки об изнасиловании, которое пережил в детстве певец Стас Костюшкин.

Руководство Mixit сразу отреагировало на гневные комментарии поклонников косметической линии в адрес журналистки, которая в феврале стала официальным амбассадором бренда. Пользователи были возмущены, как Собчак в своем сатирическом ролике припомнила изнасилование бывшего солиста группы «Чай вдвоем». Она, размышляя о будущем россиян, предположила, что «всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина».

«В философии бренда Mixit только добрые дела и положительные эмоции, мы не можем разделить неоднозначное высказывание Ксении Собчак, в связи с этим мы заканчиваем наше сотрудничество», — написали представители бренда в комментариях под одним из постов.

Решение компании вызвало положительную реакцию у клиентов.

Бренд Mixit прекратил сотрудничество с Собчак после шутки об изнасиловании КостюшкинаКостюшкин ранее откровенно рассказал, что стал жертвой изнасилования. По его словам, он повергся насилию со стороны педофила, когда ему было восемь лет. Музыкант решил поделиться этим фактом из биографии из-за боязни за своих детей. Через несколько дней певец записал видеообращение, в котором рассказал, что после признания его стали «поливать грязью». 

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