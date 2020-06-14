Бренд Mixit прекратил сотрудничество с Собчак после шутки об изнасиловании Костюшкина

Москва, 14 июня. Популярный косметический бренд Mixit разорвал отношения с ведущей Ксенией Собчак после шутки об изнасиловании, которое пережил в детстве певец Стас Костюшкин.

Руководство Mixit сразу отреагировало на гневные комментарии поклонников косметической линии в адрес журналистки, которая в феврале стала официальным амбассадором бренда. Пользователи были возмущены, как Собчак в своем сатирическом ролике припомнила изнасилование бывшего солиста группы «Чай вдвоем». Она, размышляя о будущем россиян, предположила, что «всех изнасилуют, как Стаса Костюшкина».

«В философии бренда Mixit только добрые дела и положительные эмоции, мы не можем разделить неоднозначное высказывание Ксении Собчак, в связи с этим мы заканчиваем наше сотрудничество», — написали представители бренда в комментариях под одним из постов.

Решение компании вызвало положительную реакцию у клиентов.

Костюшкин ранее откровенно рассказал, что стал жертвой изнасилования. По его словам, он повергся насилию со стороны педофила, когда ему было восемь лет. Музыкант решил поделиться этим фактом из биографии из-за боязни за своих детей. Через несколько дней певец записал видеообращение, в котором рассказал, что после признания его стали «поливать грязью».