Сирия, 14 июня. На трассе Азаз — Кафр-Ган в провинции Алеппо сработало взрывное устройство. В Даръа вновь проходит митинг против санкций США. Турецкие грузовики с бетонными блоками прибыли в Идлиб через КПП Кафр-Лусин. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВС Турции: переправили новый конвой с машинами, груженными бетонными блоками, через КПП Кафр-Лусин, нейтрализовали ряд боевиков «Рабочей партии Курдистана» (РПК).

«Рабочая партия Курдистана» (РПК): попыталась проникнуть в район проведения операции «Источник мира» и атаковать турецкие войска.

Провинция Алеппо

«Белые каски» в Twitter сообщают, что на трассе Азаз — Кафр-Ган, расположенной на севере провинции Алеппо, сработало взрывное устройство. Жертв не зафиксировано.

Накануне произошел взрыв в городе Аль-Фуа, который находится на северо-востоке от Идлиба. В результате ранения получили пятеро детей. Ни одна из незаконных вооруженных бандгрупп до сих пор не взяла на себя ответственность за установку взрывного устройства.

Провинция Даръа

В центре города Даръа вновь проходит массовая демонстрация, участники которой осуждают санкционное давление на правительство Сирии, оказываемое Вашингтоном.

Ранее на севере провинции, в городе Джасем, злоумышленники напали на полицейский участок. Вскоре началась перестрелка, затянувшаяся на несколько часов. Личности нападавших не установлены, информации о жертвах и раненых не поступало.

Провинция Идлиб

Step News Agency сообщает, что турецкий военный конвой с грузовыми автомобилями, перевозящими бетонные блоки, прибыл на территорию провинции Идлиб через КПП Кафр-Лусин. Он проследовал в направлении турецких военных баз, расположенных на юге провинции.

Накануне стало известно о намерении армии Турции разместить еще один пост наблюдения на границе зоны «Большого Идлиба». Согласно данным источника в сети Telegram (NovostiDamask), новый контрольно-пропускной пункт расположится у поселения Фаркия в десяти километрах к северо-западу от города Маарет ан-Нуман, находящегося под контролем Сирийской Арабской Армии (САА).

Турция

Министерство обороны Турции сообщило о том, что три боевика «Рабочей партии Курдистана» (РПК) пытались проникнуть в район проведения операции «Источник мира» и начать атаку. Они были нейтрализованы турецкими спецподразделениями.