Джигарханяна выписали из больницы в Москве

Москва, 14 июня. Народного артиста СССР Армена Джигарханяна выписали из московской клиники, в которой он находился по рекомендациям врачей. Об этом сообщил его официальный представитель Артур Согомонян.

«Армена Борисовича выписали, он уже дома. Все в порядке», — сказал он в интервью ТАСС.

О госпитализации артиста стало известно в понедельник, 8 июня. Согомонян сообщал, что врачи рекомендовали Джигарханяну быть под наблюдением и пройти лечение.

Как передавал телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах, актера решили оставить в клинике в Басманном районе Москвы с диагнозом «последствия инсульта».

Июньская госпитализация стала для знаменитого режиссера шестой за последние два года. Одна из самых серьезных была в конце апреля 2018-го — тогда Джигарханяна экстренно поместили в одну из столичных больниц с инфарктом, он находился в коме, но смог восстановиться и вернулся к репетициям в своем театре.

Затем было еще несколько госпитализаций, медики подозревали у артиста гипертонический криз и невралгию, но серьезных заболеваний не выявляли.

Бывшая супруга Джигарханяна пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская говорила, что серьезно обеспокоена самочувствием ее бывшего мужа. По ее словам, от их громкого развода он пострадал значительно больше, «потому что его жизнь поломалась». Она убеждена, что мэтру нельзя было менять образ жизни, однако его перевозили в различные съемные квартиры и меняли сиделок, и это негативно отразилось на его состоянии.

Сегодня Джигарханяну 84 года. Он руководит Московским драматическим театром (МДТ) и известен по ролям в фильмах «Здравствуй, это я!», «Новые приключения неуловимых», «Собака на сене», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Место встречи изменить нельзя», «Паспорт» и «Цареубийца». Он имеет звание народного артиста СССР, а также награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней и орденом Почета Армении.