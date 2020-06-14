Бузова показала результат своего эксперимента с волосами

Москва, 14 июня. Телеведущая и певица Ольга Бузова показала интернет-пользователям, как выглядит с зелеными волосами. Новый образ звезды оказался по душе поклонникам.

Знаменитость опубликовала в своем профиле в Instagram фотографию после эксперимента. Бузова предстала перед поклонниками с длинными ярко-зелеными волосами.

«Чем больше экспериментирую, тем больше хочется еще. Я вообще очень люблю все новое и яркое, поэтому тренды 2020 по мне. Я думаю может вообще запустить челлендж для моих девочек на самые креативные и яркие образы летние? Что думаете, принцессы мои? Будем вместе клеить стразы, тонировать волосы в яркие цвета, делать яркий маникюр и подбирать безбашенные луки», — написала 34-летняя телезвезда.

Шокирующий внешний вид Бузовой пришелся по душе ее поклонникам. Интернет-пользователи отметили, что звезда потрясающе выглядит с зеленым цветом волос.

«Уф, бомбезный образ, типаж», — подчеркнул ken_ewgen.

«Ооочень красиво», — отметила оksrd_r.

«Как уговорит жену сделать такие волосы?» — высказался egorov.family.

Популярная артиста регулярно публикует в своих социальных сетях фотографии им видео из жизни. Недавно звезда опубликовала видео, в котором предстала в образе «плохой учили». Участвующие в ролике школьники были впечатлены ярким появлением «учителя».