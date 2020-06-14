Вторая волна тепла придет в европейскую часть России

Москва, 14 июня. Синоптики прогнозируют, что с понедельника в европейскую часть России придет вторая волна тепла.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, жаркая погода будет стоять до пятницы. Тепло пришло вместе с антициклоном со стороны Скандинавии.

Вильфанд рассказал, что со вторник температура воздуха может подняться выше 25 градусов тепла. В некоторые дни термометры покажут 30 градусов жары.

При этом в Поволжье и на Урале температура воздуха будет на несколько градусов ниже климатической нормы. В целом россиян ждет переменчивая погода. Жаркие дни сменят прохладные дни с дождями.