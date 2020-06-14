Боевики ПНС оправдываются за улики в сговоре с Турцией

Триполи, 14 июня. «МИД» ПНС утверждает, что заявление о больших выплатах террористам и их пособникам через ливийское посольство в Турции не является достоверным. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой аккаунта Отдела зарубежных СМИ «МИД» ПНС.

Ранее в Сети появились фотографии документа, составленного «МИДом» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. В нем указывалось, что лица, чьи имена находятся в списке, могут получить крупные денежные суммы в размере от $700 миллионов до $1 миллиарда. Отмечалось, что выплаты будут осуществляться при помощи посольства Ливии в Турции.

«МИД» ПНС считает документ несоответствующим действительности, добавляя, что ведомство не имеет к нему отношения. Режим лидера ПНС Файеза Сарраджа не объяснил, почему документ является фейком, каких-либо свидетельств этому заявлению он не предоставил.

Примечательно, что «МИД» ПНС не первый раз оказывается в центре скандала из-за дезинформации. Ранее ведомство обвинило Ливийскую национальную армию (ЛНА) в использовании химического оружия, в основу «доказательств» легли данные, полученные от канадского фотографа Омара Салах ад-Дина. Военный эксперт Борис Рожин, говоря об этом инциденте, объяснил, как боевики ПНС используют методы ведения информационной войны.