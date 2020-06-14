Иосиф Пригожин похвастался домом на Женевском озере

Москва, 14 июня. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин подробно рассказал о своем имуществе: машинах, квартире и доме за границей.

Супруг певицы Валерии отметил, что живет в многоквартирном доме, а его дача находится в Швейцарии.

«Какое у меня место на Женевском озере, фантастическое! Оно на 99% дешевле того, что предлагает сегодня Москва согласно нашему статусу и уровню», — похвастался он.

По словам продюсера, в его семье только один автомобиль, а остальные машины производители предоставляют на контрактной основе. Например, Audi, Mercedes и Rolls-Royce.

Пригожин признался, что вырос в небогатой семье, поэтому знает, каково это — «жить от зарплаты до зарплаты». Продюсер подчеркнул, что даже в самые непростые времена старался откладывать средства на «подушку безопасности».

«Я богат, в принципе, очень тем, что у меня прекрасная жена. Я богат тем, что у меня есть дети прекрасные. У государства был фонд благосостояния. Я как управляющий компании Валерии всегда создавал депозит как минимум с расчетом на полгода-год», — заключил он.

Музыкальный продюсер ранее заявил о желании раздать выделенные государством деньги тем артистам, которые оказались в «бедственном» положении из-за пандемии коронавируса. Слова Пригожина о «трудных временах» для актеров и певцов недавно стали причиной скандала. Продюсеру, которого высмеял лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, пришлось оправдываться, что он имел в виду не звезд, а начинающих артистов.

Тем не менее перепалка между ним и Шнуровым вылилась в настоящий конфликт. Попытались рассудить знаменитостей участники онлайн-эфира под названием «Голодает ли российский шоу-бизнес?», который провели Федеральное агентство новостей и Медиагруппа «Патриот».