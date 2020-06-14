«Сюрприз от Овечкина» признан самым смешным моментом сезона НХЛ

Москва, 14 июня. Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин стал победителем премии NHL Fan Choice Awards в номинации «Лучшая гифка сезона». Об этом сообщается на сайте лиги.

Гифка с российским спортсменом набрала 31,1% голосов болельщиков. Россиянин в номинации «Лучшая гифка сезона» обошел форварда «Колорадо» Габриэля Ландескога и вратаря «Анахайма» Райана Миллера.

Смешной момент с Овечкиным произошел в октябре прошлого года на разминке перед матчем регулярного чемпионата против «Торонто». Режиссер трансляции снимал ребенка на трибуне, когда в объектив камеры внезапно ворвался 34-летний хоккеист. Анимированное изображение получило название «Сюрприз от Ови».

В минувшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Овечкин стал третьим в истории лиги игроком — лидером по голам за сезон в возрасте 34 и более лет. На момент остановки первенства из-за пандемии в послужном списке спортсмена 48 забитых голов. Эту награду он делит с нападающим «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком, на счету которого такое же количество шайб.

Напомним, в конце мая капитан «Вашингтон Кэпиталс» стал отцом во второй раз. У Овечкина и его супруги Анастасии подрастают двое сыновей, первенец родился у пары в августе 2018 года.