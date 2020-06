«Сюрприз от Овечкина» признан самым смешным моментом сезона НХЛ

Москва, 14 июня. Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин стал победителем премии NHL Fan Choice Awards в номинации «Лучшая гифка сезона». Об этом сообщается на сайте лиги.

Гифка с российским спортсменом набрала 31,1% голосов болельщиков. Россиянин в номинации «Лучшая гифка сезона» обошел форварда «Колорадо» Габриэля Ландескога и вратаря «Анахайма» Райана Миллера.

Смешной момент с Овечкиным произошел в октябре прошлого года на разминке перед матчем регулярного чемпионата против «Торонто». Режиссер трансляции снимал ребенка на трибуне, когда в объектив камеры внезапно ворвался 34-летний хоккеист. Анимированное изображение получило название «Сюрприз от Ови».

