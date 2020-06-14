Детский фонд ООН в Ливии сообщил о поступлении гуманитарной помощи в восточные районы Ливии, пострадавшие от обстрелов боевиков ПНС. Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что ООН признает наличие боевых действий в Ливии, однако отказывается реагировать на военное вмешательство Турции в дела этой страны.

ЮНИСЕФ — детский фонд ООН — подтвердил, что в Адждабию и Бенгази поступила гуманитарная помощь от ливийских и международных организаций. Большая часть гумгруза направлена семьям, которые были вынуждены покинуть Тархуну. Сейчас город находится под оккупацией террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС), которые нападают на местных жителей, грабят и похищают людей. Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, эксперт ассоциации военных политологов Андрей Кошкин отметил, что Россия регулярно направляет гумгрузы в страны, где наблюдается тяжелая ситуация из-за вооруженных конфликтов. Однако усилия Москвы принижаются коллективным Западом.

«ООН очень немного по этому вопросу говорит. Практика подобного гуманитарного обеспечения сложнейших регионов планеты, где проходят боевые действия, показывает, что она воспринимается порой как-то однобоко. Если оценивать объективно, когда РФ оказывает гумпомощь, это носит в информационном пространстве Запада некий извращенный вид. Начинают издеваются над подобного рода действиям России», — подчеркнул он.

По словам эксперта, восточные регионы Ливии, в отличие от захваченных боевиками ПНС районов, получили помощь ООН. Это объясняется тем, что они находятся под контролем Ливийской национальной армии, а, значит, вероятность разграбления и перепродажи гумгруза равняется нулю. Он напомнил, что, как показывает практика, радикалы ПНС стараются получить личную выгоду от международной помощи, а не помочь нуждающимся.

«А когда сами оказывают помощь, то она попадает, как правило, в руки боевиков и в этом пытаются увидеть некую руку Москвы. Мы видим весьма необъективные оценочные подходы и весьма доверчивое отношение к тому, что гумпомощь попадает к боевикам, которые тут же начинают распродавать и делать из нее проблему в условиях сложностей проживания в этих районах», — пояснил Андрей Кошкин.

В завершение собеседник Федерального агентства новостей указал, что поставки гумпомощи от ООН свидетельствуют о том, что организация признает наличие боестолкновений в стране. Однако она не намерена решать главный вопрос — как остановить эскалацию кризиса и помочь Ливии в установлении мира.