Путин назвал поправки к Конституции РФ шагом к демократизации общества

Москва, 14 июня. Президент РФ Владимир Путин выразил свое несогласие с позицией о том, что поправки к конституции приведут к олигархическому правлению и диктатуре.

Глава государства напомнил, что отдает часть очень существенных полномочий. Сегодня президент сам утверждает премьер-министра с согласия Государственной думы, а затем без всякого согласия парламента назначает министров, напомнил Путин. Однако в случае принятия поправок ситуация кардинально изменится — окончательное решение по главе правительства и министрам будет принимать сам парламент.

«А президент в предложенном варианте не имеет права их отклонить. Это существенная часть полномочий отдается парламенту», — объяснил глава государства.

Путин назвал «несколько странной» критику поправок со стороны КПРФ. Он отметил, что для коммунистических партий слово «диктатура» органично, поскольку они всегда выступали за диктатуру пролетариата. Но на самом деле это была «диктатура одной партии», закрепленная в Конституции Советского Союза, передает слова президента «Вечерняя Москва».

«Здесь ничего подобного нет», — указал он.

Президент пояснил, что многие другие вещи, которые созрели, но не были учтены в конституции, теперь смогут найти свое место. Он констатировал, что изменения основного закона страны станут шагом к демократизации общества.

Как напоминает телеканал «360», голосование по поправкам к конституции пройдет с 25 июня по 1 июля. О необходимости внесения изменений в основной закон страны президент заявил еще в январе в ходе послания Федеральному собранию. Глава государства подчеркнул, что спустя годы после принятия нынешней Конституции РФ многое изменилось, и поправки, учитывающие это, давно назрели.

Изменения в основной закон страны вступят в силу только после всенародного голосования. И в том случае, если их поддержит большинство граждан. Первоначально голосование планировали провести 22 апреля, но из-за введения режима самоизоляции в связи с пандемией его решили перенести.

В Государственной думе и Совете Федерации ранее объяснили, почему нужны, например, социальные поправки в конституцию.