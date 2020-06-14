Nickelodeon раскрыл ориентацию Губки Боба

Москва, 14 июня. Детско-подростковый телеканал Nickelodeon раскрыл ориентацию популярного мультипликационного персонажа Губки Боба. Он является геем.

В официальном Twitter-аккаунте канала появился пост в поддержку акции Pride month — ежегодного месяца сексуальных меньшинств, которым считается июнь. В публикации можно увидеть несколько известных персонажей Nickelodeon, один из которых Губка Боб из мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны».

«Празднуем #Pride с сообществом ЛГБТ+ и их союзниками в этом месяце и каждый месяц», — говорится в посте.

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month ???? ⁣

(????: by @ramzymasri) pic.twitter.com/pENmTaQB0h — Nickelodeon (@Nickelodeon) June 13, 2020

В публикации также упоминаются Швоз Швартс из «Опасного Генри» и главная героиня мультсериала «Аватар: Легенда о Корре». Все герои изображены на радужном фоне, поскольку радужный флаг является международным символом ЛГБТ-сообщества.

Главная героиня «Аватара» действительно является бисексуалкой, и это давно известно фанатам мультсериала. Актер Майкл Коэн из комедийного телесериала «Опасный Генри», исполняющий роль Швоза Швартса, — человек-трансгендер в реальной жизни, как сообщает New York Post.

Оданко о Губке Бобе никакой подобной информации прежде известно не было, поэтому причастность героя к ЛГБТ-сообществу удивила поклонников, хотя некоторые подозревали, что персонаж может иметь нетрадиционную сексуальную ориентацию.

Многие фанаты сразу вспомнили известный жест Губки, когда он разводит перед собой руками, и по траектории его движения появляется радуга.

Ранее ученые признали известный мультик о приключениях желтой губки в квадратных штанах из подводного города Бикини Боттом одним из самых вредных для детей. По их мнению, его просмотр наносит огромный ущерб неокрепшей детской психике.