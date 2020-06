Nickelodeon раскрыл ориентацию Губки Боба

Москва, 14 июня. Детско-подростковый телеканал Nickelodeon раскрыл ориентацию популярного мультипликационного персонажа Губки Боба. Он является геем.

В официальном Twitter-аккаунте канала появился пост в поддержку акции Pride month — ежегодного месяца сексуальных меньшинств, которым считается июнь. В публикации можно увидеть несколько известных персонажей Nickelodeon, один из которых Губка Боб из мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны».

Celebrating #Pride with the LGBTQ+ community and their allies this month and every month ???? ⁣

(????: by @ramzymasri) pic.twitter.com/pENmTaQB0h