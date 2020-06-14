Лоза ответил Пригожину, решившему помочь «бедствующим» музыкантам деньгами государства

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что готов отдать оказавшимся «в бедственном положении» музыкантам деньги, выделенные ему государством как предпринимателю, пострадавшему от пандемии коронавируса. Певец, композитор и поэт-песенник Юрий Лоза попросил Пригожина уточнить, как он будет выбирать, кому давать деньги, а кому — отказать в помощи.

«Хорошее намерение озвучил Иосиф Пригожин. Но он же всем помочь не сможет. Как он будет выбирать? Я всегда говорю, что помогать надо всем. А если вы выборочно помогаете одному, а другому не помогаете, тогда возникает вопрос, по какому принципу вы выбираете, кого осчастливить, а кого — нет. Это сложная задача», — заметил в комментарии Федеральному агентству новостей Юрий Лоза.

Он, как и остальные музыканты, считает себя пострадавшим от коронавируса.

«У нас у всех рухнула работа. Больше трех месяцев у меня не было ни одного мероприятия, ни одного концерта. Все, что были запланированы, отменились. Поэтому и мои музыканты, которые тоже рассчитывали заработать какие-то деньги, ничего не получили. Как и я сам. Я живу на пенсию, которая составляет 12 тысяч рублей. Я не индивидуальный предприниматель, а самозанятый. То есть выплат от государства, которые получил Пригожин как индивидуальный предприниматель, мне не положено», — объяснил Лоза.

В качестве меры государственной поддержки в период пандемии самозанятым россиянам положен возврат налога на профессиональный доход за 2019 год и капитал в размере одного МРОТ на выплату налогов в 2020 году.

«С меня с удовольствием взяли налог, — сообщил Юрий Лоза. — Наверно, вернуть можно, но я не собираюсь специально что-то затевать. Не хочу. У меня же не те доходы, соответственно — и налоги не те. Если бы суммы действительно влияли на выживание, я бы пошевелился. А так заплатил — и ладно».

Певец признался, что его пенсии не хватает на оплату коммунальных услуг, но он подрабатывает написанием статей в журналы, получает авторские гонорары и деньги за съемки в телепередачах.

«Если бы я не получал авторские, я бы получал минимальную для Москвы пенсию (в 2020 году это 19,5 тысячи рублей. — Прим. ФАН). Но мне столичные доплаты для пенсионеров не делают, потому что у меня имеются еще доходы», — добавил Юрий Лоза.

Напомним, Иосиф Пригожин, работая в отрасли, пострадавшей от коронавируса, получил пособия в размере одного МРОТ (12 130 рублей) на каждого своего сотрудника, сохранив за ними рабочие места.