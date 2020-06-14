Москва, 14 июня. Президент России Владимир Путин рассказал о своей роли в организации марш-броска на Приштину и взятии аэропорта Слатина в 1999 году.

Глава государства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» сообщил, что о возможности проведения операции у него уточнил начальник Генштаба, тогда генерал Анатолий Квашнин. В тот момент Путин занимал должность секретаря Совета безопасности.

По словам российского лидера, Квашнин поделился с ним мыслями о взятии аэропорта в Косово и Метохии, на вопрос «Зачем?» тогдашний начальник Генштаба ответил, «что ясно, что нам придется оттуда когда-то уйти, но будет чем торговаться».

Путин ответил генералу, что если он считает операцию целесообразной, то ее следует провести. Глава государства добавил, что тогда Квашнин не рискнул согласовывать с министерством обороны и другими высшими должностными лицами эту операцию, но это было сделано.

Марш-бросок на Приштину был осуществлен в ночь с 11 на 12 июня 1999 года, напомнил телеканал «360». Эта была операция сводного батальона российских ВДВ, входившего в состав международного миротворческого контингента в Боснии и Герцеговине. Цель операции — взятие под контроль аэропорта Слатина до прибытия британских подразделений миротворцев НАТО.