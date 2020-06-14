Украинцы раскусили хитрую «ФейСБУк-диверсию» Киева ко Дню России

По случаю Дня России Служба безопасности Украины разместила неоднозначные билборды у зданий генерального консульства РФ в Одессе и консульства во Львове. Харьковчанам же предложили порадоваться «патриотической» фреске.

«Привет от СБУ к так называемому «Дню России», — гласит публикация украинского разведывательного ведомства на Facebook.

Казалось бы, дело обычное. Почему бы не нашкодить соседям, если уж у них праздник? Новые киевские власти давно отказались от попытки наладить отношения с Москвой, прогнувшись под «партию войны». Как говорится, хуже не будет. Главное: выслужиться перед «героями АТО» и «активистами Майдана».

Националистам идея понравилась, хотя в комментариях звучали и критические стрелы.

«Не нужны эти дешевые понты, как говорят в Одессе», — пишет один из пользователей.

«Це пэрэмога, Россия точно после этого развалится», — иронизирует еще одна участница дискуссии.

«А больше нечем заняться?!» — поинтересовался Дмитрий Викторович.

Тем временем в Шевченковском суде Киева проходило слушание по делу агента СБУ, «активиста»-убийцы Сергея Стерненко, зарезавшего человека два года назад. Вопреки правилам подследственности дело об умышленном убийстве расследует СБУ.

В каденцию Петра Порошенко суд уже устанавливал незаконность передачи материалов в это ведомство, но Зе-команду это не смутило. Генпрокурор Руслан Рябошапка отдал расследование на откуп покровителям убийцы.

«Расследование» СБУ доселе сводилось к попытке увести от ответственности радикала, что вызывает справедливое возмущение украинского общества. Ведь Сергей совершил преступление практически на камеру. Активист вел стрим с места преступления и наблюдал в прямом эфире, как умирает его жертва. Отпуская различные колкости.

В стриме Стерненко и его девушка рассказали, как гнались за двумя мужчинами. Что начисто опровергает неловкую версию об убийстве в рамках необходимой самообороны. Не помогла Сергею и незатейливая хитрость с порезанной рукой. Экспертиза установила, что эту травму бывший лидер одесской ячейки «Правого сектора»1 (запрещенная в РФ организация) нанес себе самостоятельно. Его неприятели к увечью никак не причастны. Ряд экспертиз, проведенных в рамках расследования, безоговорочно подтвердили вину активиста.

Но если на низовом уровне правоохранители выполнили свою работу достойно, то на верхах дело старательно спускают на тормозах вот уже два года. Уже бывший Генпрокурор Рябошапка дружил с Сергеем и никогда не отказывал ему во встрече. Куда больше надежд было на Ирину Венедиктову, но кресло Генпрокурора пагубно повлияло на доктора наук.

Вскоре после назначения она заявила об «уважении» к деятельности Стерненко. А потом и вовсе решила самоустраниться.

«Во избежание манипуляций по этому факту я сообщила НАПК о потенциальном конфликте интересов и постановила об отводе от выполнения полномочий руководителя органа прокуратуры и генерального прокурора в этом производстве», — отметила Венедиктова.

Стерненко покровительствуют не только украинские правоохранители. Молодой человек пользуется поддержкой определенных кругов в Соединенных Штатах. При этом Вашингтон не стесняется открыто говорить о своих симпатиях. Американцы отчетливо намекают Киеву, что этого парня лучше не трогать. Бывшая глава министерства здравоохранения Ульяна Супрун, более известная как Доктор Смерть, 12 июня лично пришла поддержать активиста-убийцу и заявила о готовности взять его на поруки.

«И они сегодня сами себя спалили, потому что больше некому было защищать. И замечательно. Теперь мы будем знать, что когда мы говорим «Супрун», мы подразумеваем Стерненко, а когда говорим «Стерненко» — подразумеваем Супрун», — сказал сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина».

Высказывается мнение, что заступничество американских кураторов сослужило Стерненко недобрую службу. По словам известного адвоката Татьяны Монтян, активист решил выйти из сферы влияния СБУ, посчитав более значимой защиту со стороны вашингтонского обкома. Вот и прилетел еще один «привет от СБУ» в виде вручения подозрения и возможного домашнего ареста.

Более того, на своей странице в Facebook ведомство разметило небольшую презентацию по делу Стерненко. Графический материал разбит на два блока: «как пытаются подать информацию» и «как на самом деле».

Второй блок не сулит Сергею ничего хорошего. В нем сжато (и неожиданно правдиво) излагаются основные факты, установленные следствием, а именно: 1) Стеренко не действовал в пределах необходимой обороны; 2) Стеренко нанес смертельный удар собственным ножом; 3) Стерненко преследовал свою жертву более ста метров. И заключительный пункт: «Никакие патриотические взгляды не освобождают от ответственности перед Законом», хотя все постмайданное правосудие на Украине служит примером обратного.

Разумеется, попытка СБУ справедливо расследовать дело «патриота» вызвала волну негатива со стороны националистов. Видимо, именно для поддержания «пэрэможно-зрадного» баланса в ведомстве и организовали небольшой флешмоб у консульских учреждений России. Нужно было подбросить националистам утешительную косточку.

«Ход конем» в общем-то удался. Но и в конкурсе патриотов есть свой победитель.

«Подозрение Стеренко — это тоже приуроченные мероприятия ко Дню РФ?» — задается вопросом пользователь Юрий Петрушевский.

Похоже, Юрий прав.

1 Организация запрещена на территории РФ.