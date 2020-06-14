В Госдуме на фоне погромов в США призвали жестко пресекать незаконные акции в России

Москва, 14 июня. Наказание за вовлечение людей, в том числе молодежи, в незаконные митинги должно быть ужесточено уже сейчас, чтобы в России не повторился американский сценарий с беспорядками. Такое мнение выразил депутат Госдумы Евгений Марченко.

Погромы в США, начавшиеся после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, разгорелись с новой силой из-за смерти 27-летнего Рэйшарда Брукса. Правоохранитель выстрелил в него при задержании у кафе в Атланте.

Марченко отметил, что в США очень карательная правоохранительная система, при которой за преступление могут назначить 150 лет тюремного заключения. России же, по его мнению, необходимо делать выводы и ужесточать свое законодательство.

Иначе так называемая «оппозиция» снова попытается вывести людей на улицы под любым удобным ей предлогом, считает депутат. Причем организаторы незаконных акций, как показала практика, попытаются втянуть в эту деятельность молодежь. Марченко не исключил, что беспорядки могут начаться осенью, когда пандемия коронавируса окончательно сойдет на нет. Он призвал пресекать любые попытки провести несанкционированные мероприятия.

«Мы уже видели, как Навальный (Алексей Навальный, глава так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом). – Прим. ФАН), наш современный Лжедмитрий, которого Запад готовит, выводил молодежь, подростков на улицу протестовать. После этого он не понес никакой ответственности, хотя можно было квалифицировать ту ситуацию как массовые беспорядки», – цитирует его «ПолитЭксперт».

Марченко добавил, что сейчас работает над законопроектом по изменению двух статей в Уголовном кодексе. Речь идет о запрете на вовлечение в незаконные акции несовершеннолетних и на призывы к участию в них. Кроме того, депутат с коллегами разрабатывает проект закона о запрете финансирования политической деятельности из-за рубежа.

Ранее член центрального штаба Общероссийского народного фронта, председатель Российского союза ветеранов, генерал армии Михаил Моисеев обратился в СК и Генпрокуратуру с призывом оценить оскорбительное высказывание Навального о фронтовике Игнате Артеменко.