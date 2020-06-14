Перенджиев нашел скрытый смысл в словах Трампа об «эре бесконечных войн»

Москва, 14 июня. Заявление президента США Дональда Трампа о завершении «эры бесконечных войн» не стоит воспринимать буквально, вероятно, солдат вооруженных сил США в зарубежных конфликтах попросту сменят контрактники из частных военных компаний. Такое мнение выразил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Александр Перенджиев.

По его мнению, в словах главы Белого дома существует скрытый смысл.

«Есть видимая часть айсберга, а есть потайная. На протяжении большого периода времени при Трампе это особенно стало проявляться — началась борьба. Конкуренция за деньги, которые выделяются на проведение внешних военных операций. Присутствие американское никуда не денется, речь идет именно об озвучивании результатов конкурентной борьбы между Пентагоном и частными военными компаниями, возможно, что Трамп в этом случае является серьезным лоббистом интересов частных военных компаний», — сказал он в комментарии Nation News.

Перенджиев полагает, что заявление Трампа на деле — это «не более, чем публичный показатель», свидетельствующий, что на деньги, выделяемые на военные операции за пределами США, будут наниматься ЧВК, а национальным вооруженным силам будет отведена роль выполнения задач непосредственно по защите государства.

По мнению Перенджиева, глава США после громкого заявления не будет полностью сосредоточен на внутренних делах государства и не остановит информационную войну Запада против России. Противостояние, напротив, может стать более острым, считает эксперт.

«Информационная война США и России обострится. Как показывает политическая практика, внутри США вовсю разыгрывается и российская карта, и китайская карта и, самое интересное, что здесь демократы обвиняют Трампа в некотором российском следе. Теперь Трамп начал обвинять демократов в связи с китайцами, если все принять за чистую монету, то складывается такое странное впечатление, что Россия и Китай борются в США за власть, а не происходит внутренняя борьба внутри США, вот настолько абсурдна эта информационная борьба», — резюмировал военный эксперт.

Ранее американский лидер заявил, что США «заканчивают эру бесконечных войн», и Вашингтон намерен вернуться к основополагающим принципам для военных американской армии — обороне и защите своей страны от внешних врагов.

Однако в его словах усомнился не только военный эксперт Перенджиев, но и член Совфеда РФ Владимир Джабаров. В комментарии телеканалу «360» он отметил, что ему хотелось бы поверить главе Белого дома, но американцы прямо или косвенно участвовали во всех мировых конфликтах последних десятилетий после окончания Второй мировой войны, и в их внезапное самоустранение верится с трудом.