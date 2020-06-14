Усиленная «флойдизация» Америки. Александр Малькевич. ФАН-ТВ

Массовое удаление аккаунтов в Twitter, США в Ливии и фэйки о поправках в Конституцию. Обо всем этом в новом выпуске программы «Слово на свободе» расскажет журналист и член Общественной палаты России Александр Малькевич.

Twitter удалил 1152 российских аккаунта

В День России Twitter удалил 1152 российских аккаунта. И выпустил заявление о том, что в них хвалили власть и ругали оппозицию.

Мы уже прошли три стадии ограничений. Первая стадия запрещала обсуждать США на английском языке, вторая – на русском, а третья запретила говорить о российской политике на русском языке, пусть и в американской соцсети.

Подобный издевательский поступок администрация Twitter повторила в Китае и в Турции.

Вмешательство в ливийскую политику

Вмешательство России в дела Ливии никем не доказано. Тем временем, посол США встречался с главой избирательной комиссии этого африканского государства. Американский дипломат подчеркнул заинтересованность Штатов в подготовке Ливии к выборам и даже заявил о готовности обучить комиссию. И при этом в Капитолии убеждены, что никакого отношения к вмешательству во внутренние дела государства это не имеет.

Фэйки о поправках в Конституцию России

Фонд защиты национальных интересов мониторит социальные сети и СМИ иноагентов. Ежедневно на ресурсах, управляемых из США, выходит от 5 до 10 фейков о поправках в Конституцию России. Суммарный бюджет, спонсируемых по линии Агентства США по глобальным медиа превышает миллиард рублей.

Усиленная «флойдизация» Америки

Атмосфера в США накаляется. Гибель афроамериканца Джорджа Флойда приобретает все больший резонанс. Бывший вице-президент Штатов, Джо Байден уже заявил, что в сравнении с этим событием меркнет даже убийство чернокожего общественного деятеля и лауреата Нобелевской премии мира Мартина Лютера Кинга. В одном из американских университетов уже ввели стипендию имени Джорджа Флойда. А профессора другого отстранили от должности за отказ поставить «автомат» студентам, которые заявили, что слишком потрясены событиями в Миннесоте, чтобы готовиться к экзамену.