Звезда Болливуда найден мертвым в Мумбаи

Нью-дели, 14 июня. Индийский актер Сушант Сингх Раджпут найден мертвым в собственном доме в Мумбаи. Его тело обнаружили в воскресенье.

Актер Болливуда получил известность благодаря фильму «Три ошибки моей жизни», после которого его стали приглашать на съемки популярные режиссеры. Также Раджпут снимался в телесериалах. В общей сложности артист сыграл в более чем 20 картинах, некоторые фильмы находятся еще в производстве.

Коллеги и поклонники выразили в своих социальных сетях соболезнования. Премьер-министр Индии Нарендра Моди также оставил комментарий в своем Twitter-аккаунте в связи со смертью артиста. Он считает, что Раджпут вдохновил многих и оставил после себя незабываемый след в истории кино.

Sushant Singh Rajput...a bright young actor gone too soon. He excelled on TV and in films. His rise in the world of entertainment inspired many and he leaves behind several memorable performances. Shocked by his passing away. My thoughts are with his family and fans. Om Shanti.