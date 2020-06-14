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Звезда Болливуда найден мертвым в Мумбаи

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Звезда Болливуда найден мертвым в Мумбаи

Нью-дели, 14 июня. Индийский актер Сушант Сингх Раджпут найден мертвым в собственном доме в Мумбаи. Его тело обнаружили в воскресенье. 

Актер Болливуда получил известность благодаря фильму «Три ошибки моей жизни», после которого его стали приглашать на съемки популярные режиссеры. Также Раджпут снимался в телесериалах. В общей сложности артист сыграл в более чем 20 картинах, некоторые фильмы находятся еще в производстве.

Коллеги и поклонники выразили в своих социальных сетях соболезнования. Премьер-министр Индии Нарендра Моди также оставил комментарий в своем Twitter-аккаунте в связи со смертью артиста. Он считает, что Раджпут вдохновил многих и оставил после себя незабываемый след в истории кино.

По информации телеканала NDTV, 34-летний Раджпут свел счеты с жизнь. О дате похорон актера не сообщается.

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