МИД РФ объявил о переносе поездки Лаврова и Шойгу в Турцию

Москва, 14 июня. Дата встречи глав МИД и Минобороны России и Турции, которую планировали провести 14 июня, будет согласована дополнительно. Об этом объявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел и обороны РФ Сергей Лавров и Сергей Шойгу в воскресенье впервые после долгого перерыва из-за пандемии коронавируса отправятся в Турцию, чтобы обсудить ситуацию в Ливии и Сирии. Однако в МИД России сообщили, что поездку решили перенести.

В МИД РФ напомнили, что ведомства двух стран прилагают все усилия для установления мира в Ливии. Эксперты поддерживают контакт в интересах скорейшего прекращения огня и налаживания межливийского переговорного процесса.

«Работа продолжается», — добавили в МИД РФ.

В ведомстве ранее рассказали, что Россия помогла 29 государствам Африки в борьбе с распространением коронавируса.