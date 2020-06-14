Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил. События дня. ФАН-ТВ

В Казани введен режим ЧС для спецслужб

В Казани введен режим ЧС для органов управления и спецслужб, привлеченных к ликвидации пожара. ЧП произошло накануне, на газоперерабатывающей станции в столице Татарстана взорвалась цистерна с газом. В резервуаре было 170 кубометров газа, факельное горение перекинулось на соседнюю емкость, которую спасатели тушат до сих пор.

«С помощью персонала объекта была организована перекачка из разгерметизировавшейся цистерны в резервную. На момент начала перекачки уровень газа был более метра, почти половина резервуара. Сейчас остаточный уровень в районе 15-20 сантиметров. Перекачивать мы продолжаем», — заявляет замначальника ГУ МЧС по Республике Татарстан Константин Чанышев.

В региональном МЧС пояснили, что была нарушена герметичность запорной арматуры первого резервуара. К тушению привлечено почти 200 человек и 58 единиц техники. Спасатели уверены, что их работа уже вышла на завершающую стадию. А вот следователям еще предстоит разобраться в причинах произошедшего. По предварительной версии, было допущено грубое нарушение правил безопасности. В результате взрыва один человек погиб, четверых извлекли из-под обломков пожарные.