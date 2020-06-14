Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил. События дня. ФАН-ТВ

В Казани введен режим ЧС для спецслужб
В Казани введен режим ЧС для органов управления и спецслужб, привлеченных к ликвидации пожара. ЧП произошло накануне, на газоперерабатывающей станции в столице Татарстана взорвалась цистерна с газом. В резервуаре было 170 кубометров газа, факельное горение перекинулось на соседнюю емкость, которую спасатели тушат до сих пор.
«С помощью персонала объекта была организована перекачка из разгерметизировавшейся цистерны в резервную. На момент начала перекачки уровень газа был более метра, почти половина резервуара. Сейчас остаточный уровень в районе 15-20 сантиметров. Перекачивать мы продолжаем», — заявляет замначальника ГУ МЧС по Республике Татарстан Константин Чанышев.
В региональном МЧС пояснили, что была нарушена герметичность запорной арматуры первого резервуара. К тушению привлечено почти 200 человек и 58 единиц техники. Спасатели уверены, что их работа уже вышла на завершающую стадию. А вот следователям еще предстоит разобраться в причинах произошедшего. По предварительной версии, было допущено грубое нарушение правил безопасности. В результате взрыва один человек погиб, четверых извлекли из-под обломков пожарные.
В «Патриоте» освятили главный Храм Вооруженных сил РФ
В Подмосковной Кубинке сегодня освятили главный храм Вооруженных сил России. Чин провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл, после чего в парке «Патриот» началась Божественная литургия. Количество гостей и участников из-за коронавируса на церемонии было ограничено, поэтому от православной церкви на нее прибыли лишь архиереи и священники РПЦ. От светских властей — представители правительства и глава Министерства обороны Сергей Шойгу. Напомним, храм возвели к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, как дань ратным подвигам русского народа.
Корабли Каспийской флотилии направились в Петербург
Тем временем военнослужащие России готовятся к параду Победы, который пройдет в этом году 24 июня. А также — ко Дню ВМФ, его, по традиции, отметят 26-го июля. Сегодня из Астраханской области в Санкт-Петербург отправились корабли и катера Каспийской флотилии. В Северной столице они будут принимать участие в праздничных мероприятиях. На кадрах Минобороны можно узнать малый ракетный корабль «Буян-М» и противодиверсионные катера «Грачонок». Группа судов направляется в порт Кронштадта. Протяженность их водного пути — 2,5 тысячи километров, на прохождение отведено 25 дней. Также в Петербурге ко Дню ВМФ ожидается прибытие кораблей Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов.
Собянин рассказал о следующем этапе снятия ограничений
Сергей Собянин сегодня рассказал о том, какие ограничительные меры будут сняты с жителей столицы в ближайшее время. По словам мэра, уже в июле в Москве могут разрешить посещение кинотеатров, проведение спортивных и массовых мероприятий. Разумеется, сейчас все послабления сопровождаются усиленными мерами безопасности. Уже отменен пропускной режим, разрешены прогулки. Со вторника смогут работать стоматологические клиники, библиотеки, риелторы и летние веранды кафе и ресторанов. Но Собянин также напомнил, что в случае ухудшения ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться.