Путин объяснил, почему пункты о пенсиях и МРОТ должны быть прописаны в конституции

Москва, 14 июня. Связанные с социальной поддержкой вопросы важно прописать в конституции, чтобы они не забылись и «не были потом вычищены из практической жизни». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Вопросы, связанные с социальной поддержкой. Когда мы говорим об особой заботе о детях. Это важно — упомянуть в основном законе страны. Когда мы говорим о социальной справедливости, которая должна выражаться в том, что не может человек получать меньше минимального размера оплаты труда, и когда прожиточный минимум должен соответствовать этому МРОТ», — пояснил он в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

Путин напомнил, что в конституции говорится о «необходимости нормального функционирования пенсионной системы», однако «нигде не сказано, что пенсионные доходы должны регулярно индексироваться».

«Ну и почему? Понятно, возможности не было даже этого делать. И хотя закон был, но другой закон всегда позволял корректировать предыдущий о необходимости индексации», — отметил глава государства.

По словам Путина, если индексация пенсий будет прописана в основном законе, то «уже никакое правительство в будущем уже не сможет не индексировать» их.

Президент подчеркнул, что многие вещи должны найти свое место в обновленной конституции, поскольку это позволит не забывать о них и заставит по-настоящему работать.

«Чтобы они не забылись и не были потом вычищены из практической жизни. Как я только что сказал: есть закон о необходимости индексаций пенсий, но потом принимается другой закон о бюджете, в котором делается исключение — в этом году этого делаться не будет или будет делаться в другом режиме. Вот и все. А если в конституции прописано, то неизбежно все органы власти и правительство обязаны будут это исполнить», — резюмировал Путин.

Социальные гарантии для россиян предлагается прописать в конституции. Поправки, вынесенные на общероссийское голосование, коснутся в том числе зарплат, пенсий и пособий, уточняет телеканал «360». В документе закрепятся сохранение МРОТ не ниже прожиточного минимума, ежегодная индексация пенсий, увеличение социальных пособий и выплат.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет в период с 25 июня по 1 июля. Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова заверила, что на участках будут соблюдены все необходимые меры безопасности с целью исключить любые риски для здоровья россиян.