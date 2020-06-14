Путин заявил, что РФ и США сохраняют паритет в развитии ядерного оборонного комплекса

Москва, 14 июня. Россия и США сохраняют паритет в развитии ядерного оборонного комплекса, заявил российский президент Владимир Путин в интервью программе «Вести недели».

Глава государства отметил, что после распада Советского Союза те, кто посчитал себя победителями в холодной войне, стали предпринимать энергичные попытки переделать мир под себя. По словам Путина, «начали, по сути, пренебрегая сложившимися нормами международного права, перекраивать мир». Было очевидно, что тем болезненнее это будет для России, чем слабее она будет, заявил российский лидер.

«В сфере развития ядерного оборонного комплекса у нас примерный паритет с Соединенными Штатами сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов», — сказал Путин.

Глава государства добавил, что в перспективных разработках Россия, безусловно, является лидером.

Ранее глава государства считает, что у других государств через какое-то время появится гиперзвуковое оружие, и пообещал приятно удивить их. По мнению Путина, у это времени у России будет средство для борьбы с таким видом вооружения.