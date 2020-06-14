Собаководы поддержали поправки к Конституции РФ о защите животных 

Москва, 14 июня. Посыл поправок к Конституции РФ о защите животных и окружающей среды, безусловно, правильный, такие изменения помогут решить существующие проблемы. Такое мнение выразила глава Всероссийского общества ответственных собаководов Олеся Борисенко.

Изменения в основной закон страны предполагают принятие государством мер по сохранению природного и биологического богатства России. Они направлены на снижение негативного воздействия на окружающую среду, развитие системы экологического образования граждан и воспитание экологической культуры.

Поправки к конституции защитят и животных, поскольку нацелены на формирование в обществе ответственного к ним отношения.

Борисенко поддержала поправки и выразила уверенность, что такие изменения законодательства нужны, поскольку требуется решение многих проблем. Например, бесконтрольной продажи собак.

По ее мнению, такие пункты в основном законе страны выведут образованность россиян в этой сфере на новый уровень. Изменения повлекут за собой и другие инициативы, которые помогут животным и их владельцам, считает она.

«Здесь нужно и образование, снижение градуса негатива. <…> Любой, кто покупает собаку, особенно среднюю и крупную, должен иметь определенные базовые навыки. И, покупая это собаку, он должен идти и ставить ее на учет. А сейчас этого нет», – цитирует эксперта iReactor.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет с 25 июня по 1 июля 2020 года. Ранее сенатор Франц Клинцевич согласился с запретом на иностранное гражданство и наличие недвижимости за рубежом для чиновников. Такое ужесточение требований к ним предполагает одна из поправок.