Корабли Каспийской флотилии отправились в Петербург на День ВМФ. ФАН-ТВ

Пять судов Каспийской флотилии отправились в Северную столицу для участия в праздничном параде в день Военно-морского флота. Среди них корабль проекта 21631 «Буян-М», и противодиверсионный катер проекта 21980 «Грачонок». За 25 дней судам предстоит пройти 2500 км и 56 шлюзов. По пути из Астрахани в Кронштадт они минуют Волго-Донской судоходный канал, Рыбинское водохранилище и Ладожское озеро.

Главный военно-морской парад пройдет в Петербурге 26 июня. В нем будут задействованы 46 судов Северного, Тихоокеанского, Балтийского и Черноморского флотов, в том числе и самые современные, которые есть сегодня на вооружении.