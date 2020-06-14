Путин пообещал удивить другие страны, когда у них появится гиперзвуковое оружие

Москва, 14 июня. У России с большей долей вероятности будет средство для борьбы с гиперзвуковым оружием, когда другие страны создадут такое вооружение. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Российский лидер отметил, что на сегодняшний день никто не может сбить гиперзвуковые ракеты — у них такие скорости, что взять их просто невозможно. При этом глава государства считает, что гиперзвуковое оружие появится у ведущих военных держав.

«Мне думается, что мы сможем приятно удивить наших партнеров тем, что когда у них это оружие появится, с большой долей вероятности, у нас появится средство борьбы с этим оружием», — сказал российский президент в интервью, фрагмент которого был показан в эфире «Вести недели».

В этом, по словам Путина, заключается «уникальность нашего сегодняшнего положения».

Ранее глава российского государства заявлял, что у страны есть уникальные виды оружия, которых пока нет ни у одной страны мира. В частности, продолжаются испытания новейшей гиперзвуковой ракете «Циркон». По мнению главного редактора журнала «Арсенал Отечества» Виктора Мураховского, новые ракеты могут поступить на вооружение не только военно-морского флота, но и в сухопутные войска.