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Тодоренко публично признала «все свои ошибки»

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Тодоренко публично признала «все свои ошибки»

Москва, 14 июня. Популярная телеведущая Регина Тодоренко отпраздновала 30-летие. В Instagram она поделилась с подписчиками размышлениями о новой жизни.

Тодоренко, которая совсем недавно оказалась в центре скандала о домашнем насилии, заявила, что извлекла свои уроки. Она назвала себя «девочкой, порвавшей колготки», и ей пришлось повзрослеть.

Телеведущая добавила, что признает «все свои ошибки» и хочет двигаться дальше. Именно благодаря вниманию к проблеме домашнего насилия удалось помочь сотням женщин в России.

Поклонники похвалили Тодоренко за самокритичность и искренность. Они добавили, что этот опыт сделал ее мудрее.

«Ты всегда мне нравилась своей искренностью и умением рационально мыслить! И я всегда за тебя, чтобы ты не учудила», — поддержала пост подписчица.

«У вас стоит поучиться тому, как с достоинством принимать свои ошибки! Я в восхищении», — добавила другая пользовательница.

«Когда смотрела «Орел и решка», думала вы простая веселая девчонка. А теперь думаю, есть в вас глубина, умная и замечательная мама», — написала другая подписчица.

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