Тодоренко публично признала «все свои ошибки»

Москва, 14 июня. Популярная телеведущая Регина Тодоренко отпраздновала 30-летие. В Instagram она поделилась с подписчиками размышлениями о новой жизни.

Тодоренко, которая совсем недавно оказалась в центре скандала о домашнем насилии, заявила, что извлекла свои уроки. Она назвала себя «девочкой, порвавшей колготки», и ей пришлось повзрослеть.

Телеведущая добавила, что признает «все свои ошибки» и хочет двигаться дальше. Именно благодаря вниманию к проблеме домашнего насилия удалось помочь сотням женщин в России.

Поклонники похвалили Тодоренко за самокритичность и искренность. Они добавили, что этот опыт сделал ее мудрее.