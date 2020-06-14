Тодоренко публично признала «все свои ошибки»

Москва, 14 июня. Популярная телеведущая Регина Тодоренко отпраздновала 30-летие. В Instagram она поделилась с подписчиками размышлениями о новой жизни.
Тодоренко, которая совсем недавно оказалась в центре скандала о домашнем насилии, заявила, что извлекла свои уроки. Она назвала себя «девочкой, порвавшей колготки», и ей пришлось повзрослеть.
Телеведущая добавила, что признает «все свои ошибки» и хочет двигаться дальше. Именно благодаря вниманию к проблеме домашнего насилия удалось помочь сотням женщин в России.
Поклонники похвалили Тодоренко за самокритичность и искренность. Они добавили, что этот опыт сделал ее мудрее.
«Ты всегда мне нравилась своей искренностью и умением рационально мыслить! И я всегда за тебя, чтобы ты не учудила», — поддержала пост подписчица.
«У вас стоит поучиться тому, как с достоинством принимать свои ошибки! Я в восхищении», — добавила другая пользовательница.
«Когда смотрела «Орел и решка», думала вы простая веселая девчонка. А теперь думаю, есть в вас глубина, умная и замечательная мама», — написала другая подписчица.