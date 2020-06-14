Депутат Боярский объяснил необходимость носить маски в общественных местах

Москва, 14 июня. Ношение масок дисциплинирует население и помогает избежать второй волны эпидемии коронавируса, которая может повлечь за собой повторную экономическую блокаду и обернуться банкротством для предприятий во всех отраслях производства. Такое мнение выразил депутат Госдумы Сергей Боярский.

«Трехслойная медицинская маска без соблюдения дополнительных мер от вируса не защитит, зато на 95% защитит окружающих в случае, если человек сам заразился. Нужно пренебречь своими эгоистическими предпочтениями, думать о других и о ситуации в целом», — сказал он в комментарии изданию «Слово и дело».

Боярский отметил, что сам не посещает общественные места, будучи без средства индивидуальной защиты, и делает замечания тем, кто пренебрегает требованиями безопасности.

«Если мы все будем более активны в проявлении своей гражданской позиции в части непринятия этого антагонизма, мы выйдем из карантина и научимся оперативно реагировать на подобные угрозы в дальнейшем. Если осенью придет вторая волна, гораздо безопаснее будет, если все коллективно наденут маски и перчатки, нежели государству придется снова полностью останавливать экономику», — заметил парламентарий.

По мнению Боярского, вторая экономическая блокада «финансовой кровеносной системы» обернется крахом, прежде всего, для малого и среднего бизнеса, а также станет серьезным испытанием для системообразующих предприятий. Чтобы этого не допустить, необходимо принять новые реалии, продиктованные самой жизнью.

«[Масочный режим] Это не попытка оказать какое-то давление и ограничить свободу россиян. Это единственный способ остановить, замедлить развитие инфекции и дать возможность врачам разработать вакцину от коронавируса», — резюмировал депутат.

За последние сутки в России выявлено 8835 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 84 регионах.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна выходит из пандемии COVID-19 уверенно и с минимальными потерями, и выразил надежду, что ситуация продолжит развиваться благополучно и в дальнейшем.

Несмотря на послабления ограничительных мер, требования носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах в стране сохраняются.